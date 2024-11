BCV aumenta taxas de juro e revê crescimento do PIB em alta

Banco Central vai aumentar as taxas de juro em 0,25% de 1,5 para 1,75%. Crescimento do PIB revisto em alta para 6,1%.

O Banco de Cabo Verde anunciou hoje que vai aumentar as taxas de juro de 1,5 para 1,75%. A decisão foi anunciada hoje, em conferência de imprensa.

Óscar Santos, governador do BCV, justificou a decisão de aumentar as taxas de juro com “a necessidade de reduzir e convergir o diferencial entre as taxas de juro nacionais e as taxas de juro da Área do Euro, desincentivar a saída de capitais do país e garantir a sustentabilidade do regime cambial de peg fixo da moeda nacional ao Euro, sem descurar os desafios associados à estabilidade financeira”.

Além da subida das taxas de juro, são actualizadas em alta a taxa de juro das Facilidades Permanentes de Cedência de Liquidez (FPL) em 25 pb, de 1,75% para 2,00%, a taxa de juro das Facilidades Permanentes de Absorção de Liquidez (FPA) em 25 pb, de 0,95% para 1,20%, a taxa de juro de Redesconto em 25 pb, de 2,50% para 2,75%. Já o coeficiente das Reservas Mínimas de Caixa mantém-se inalterado nos 10%.

O Governador do BCV anunciou, igualmente, a revisão em alta das projecções de crescimento do PIB. Assim, a economia nacional deverá crescer 6,1% em 2024 ao contrário dos 5,1% previstos em Maio deste ano.

Para 2025 o BCV prevê um abrandamento do crescimento do PIB, mas ainda assim, “acima do potencial de crescimento”, como anunciou Óscar Santos. O BCV espera que em 2025 o PIB cresça 5,6% e, em 2026, 5,3%.

Já no que respeita à inflação, o banco central fez uma revisão em baixa.

“Comparativamente às projecções anteriores, as taxas de inflação médias previstas para 2024 e 2025 foram, ambas, revistas em baixa, traduzindo essencialmente, a incorporação dos dados mais recentes, revelando uma redução dos preços a um ritmo mais rápido do que o esperado. Assim sendo, não obstante, esperar-se ainda alguma volatilidade dos preços, decorrente dos produtos energéticos face a factores geopolíticos e de pressões internas associado aos preços de alguns serviços, projecta-se que a taxa de inflação média anual deverá alcançar 1,1% em 2024 e continuar a diminuir para 0,8% em 2025 e 2026”.