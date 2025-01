Hotéis cabo-verdianos recebem 247 mil hóspedes no 3.º trimestre de 2024

No terceiro trimestre de 2024, os estabelecimentos hoteleiros registaram 247.093 hóspedes, que proporcionaram 1.395.397 dormidas, o que se traduz em aumentos de 6,7% e 6,1%, respectivamente, face ao mesmo período de 2023, conforme revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas.

O INE avança que por tipo de estabelecimento hoteleiro, os hotéis continuam a ser os mais procurados, representando 81,6% do total das entradas. Seguem-se-lhes os hotéis-apartamento, com 14,1%, e as residências, com 2,8%.

Relativamente às dormidas, os hotéis representam 85,8%, os hotéis apartamentos, 12,3%, e as residências, 1,2%.

A ilha do Sal continua a ter maior acolhimento, com 60,3% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 24,3%, Santiago, com 8,5%, e Ilha de São Vicente, com 3,4%. As restantes ilhas tiveram um peso de 3,5% das entradas.

No trimestre em análise, o principal mercado emissor de turistas foi o Reino Unido, com 31,8% do total das entradas. A seguir vêm Portugal (13,2%), Países Baixos (Bélgica+Holanda) (7,6%), Alemanha (7,6%), Espanha (7,1%), e França (5,1%).

Os outros países agregados representam 21,7% do total das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, no terceiro trimestre de 2024, segundo o INE.

Relativamente às dormidas, no trimestre em análise, o Reino Unido ocupou o primeiro lugar, com 36,1% do total, seguido de Portugal (13,2%), Alemanha (8,6%), Países Baixos (8,4%), Espanha (6,0%) e Itália (5,2%).

Os hóspedes da África do Sul destacaram-se com a maior permanência em Cabo Verde, com uma estadia média de 6,9 noites.

Os outros países agregados representaram 21,1% do total das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, no terceiro trimestre de 2024.