Número de passageiros internacionais da Cabo Verde Airlines cresce 78% em 2024

A TACV Cabo Verde Airlines transportou mais 78% de passageiros nos voos internacionais, em 2024, face ao ano anterior, anunciou hoje a companhia estatal em comunicado.

“Com um total de 1.068 voos internacionais realizados em 2024, a companhia transportou 118.192 passageiros”, quando em 2023, “foram transportados 66.498 passageiros em 692 voos”, disse.

As ligações do país a Lisboa e Paris “destacaram-se como as mais populares, contabilizando 646 e 123 voos, respectivamente, o que reforça a importância destas rotas para a conectividade de Cabo Verde com o mundo, particularmente com a diáspora”, acrescentou.

A taxa de ocupação dos voos internacionais subiu de 60% para 70%.

Segundo a TACV, estes são “os maiores resultados” desde que a companhia reiniciou actividades, em 2021.

“Não obstante os desafios dos últimos três anos, especialmente no período pós-pandemia, a TACV Cabo Verde Airlines tem recuperado gradualmente as suas operações”, indicou.

A atenção está dirigida “para a estabilização dos voos internos”, a par da “melhoria das ligações internacionais, incluindo o aumento do número de voos”.

No segmento de voos domésticos, que a TACV assumiu em Março de 2024, após problemas na concessão do serviço, a companhia estatal fez 4.654 voos e transportou 256.697 passageiros.

“O mês de Agosto foi um marco”, com um total de 636 voos e 36.825 passageiros transportados, indicou a empresa.

O percurso São Vicente - Praia “destacou-se como o mais movimentado, com 611 voos e 43.566 passageiros”.