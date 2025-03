Taxa de juro directora volta a subir

​O Banco de Cabo Verde (BCV) anunciou sexta-feira uma nova subida das principais taxas de juro, desta vez, em 25 pontos base, com efeitos a partir de segunda-feira, continuando a aproximação à zona euro.

“O diferencial entre as taxas de juro internas e as praticadas nos mercados internacionais, particularmente na zona euro, continua a representar um risco para as reservas cambiais oficiais e para o regime cambial”, de paridade fixa com a moeda europeia, justificou o BCV, em comunicado.

Neste contexto, o banco central “mantém as orientações de política monetária, de dezembro, com o objetivo de reduzir, gradualmente, o diferencial de taxas de juro, mitigando os riscos de uma eventual saída de divisas”, para aplicações mais atractivas.

A taxa de juro directora no arquipélago vai subir para 2,5%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 2,75%, o juro da facilidade permanente de absorção de liquidez será de 1,95% e a taxa de redesconto cresce para 3,50%.

O coeficiente de reservas mínimas de caixa vai manter-se em 10%.

A próxima reunião do Comité de Política Monetária do BCV está agendada para 06 de Maio.

Em Novembro, o banco central tinha subido as taxas em 25 pontos base, a que se seguiu um incremento de 50 pontos, em janeiro.

Além do regime cambial, as reservas em moeda estrangeira influenciam o número de meses de importações que o país consegue garantir e, segundo o BCV, o indicador melhorou no final do ano, para uma cobertura de 6,3 meses (tinha caído para 5,6 meses no trimestre anterior).