BCV aumenta taxas de juro em 50 pontos base

O Banco de Cabo Verde (BCV) anunciou o aumento das principais taxas de juro em 50 pontos base, visando reduzir o diferencial entre as taxas de juro internas e as da Zona Euro, promovendo estabilidade económica. A medida segue recomendação do Comité de Política Monetária (CPM), que se reuniu em 18 de Dezembro de 2024.

Segundo um comunicado do Banco Central publicado no seu site no passado dia 19, a medida surge após reunião do Conselho de Administração realizada naquele dia.

“A recomendação do CPM reflecte uma avaliação detalhada dos recentes desenvolvimentos macroeconómicos, tanto no contexto interno quanto externo. A decisão de aumentar as taxas de juro foi tomada após análise da situação económica do país, o qual é dependente das importações, tendo em conta a necessidade de se garantir a estabilidade do regime do peg fixo ao euro, mormente, num contexto de liberalização das operações cambiais e das transações económicas e financeiras com o exterior”, escreveu o BCV.

O BCV refere ainda que no segundo trimestre de 2024, a actividade económica de Cabo Verde cresceu 8,5% em termos homólogos, enquanto as taxas de inflação média anual e homóloga recuaram em outubro, para 1,0% e 1,7%, respectivamente.

Contudo, explica, o país enfrenta desafios nas contas externas já que a balança financeira registou uma redução nos influxos líquidos de financiamento, reflectindo a queda no investimento directo estrangeiro e o aumento dos activos externos líquidos dos bancos. A

pesar de a balança corrente ter apresentado superavit, as entradas líquidas de fundos foram insuficientes para cobrir as necessidades de financiamento, resultando na perda de activos de reserva. O stock de reservas internacionais líquidas passou a garantir 5,6 meses de importações de bens e serviços para 2024.

Para enfrentar essas incertezas, o BCV anunciou ajustes nas taxas de juro, que entram em vigor a partir de 2 de Janeiro de 2025 como o aumento de 1,75% para 2,25% da taxa directora.

Também sofrem aumentos a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (FPL) de 2,00% para 2,50%, bem como a facilidade Permanente de Absorção de Liquidez (FPA)de 1,20% para 1,70%.

Quanto a Taxa de Redesconto, sofre um aumento de 2,75% para 3,25% e a Manutenção do Coeficiente de Reservas Mínimas de Caixa 10%.

O BCV reforçou o compromisso de acompanhar de perto a evolução dos indicadores económicos e financeiros, com especial atenção às reservas cambiais.

A próxima reunião do CPM está agendada para 25 de fevereiro de 2025, quando serão avaliados os impactos destas decisões e as perspetivas económicas futuras.