Portugal: Cabo Verde marca presença na Bolsa Turismo de Lisboa de 12 a 16 de Março

Cabo Verde vai estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que acontece de 12 a 16 de Março, com Cuba como destino internacional convidado, posição ocupada pelo arquipélago da edição de 2024.

A participação de Cabo Verde na 35.ª edição da BTL foi confirmada à Inforpress por fonte do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), que disse que depois da Feira Internacional do Turismo de Berlim (ITB), Alemanha, de 04 a 06 de Março, Cabo Verde vai estar a capital portuguesa para promover o destino.

De acordo com a organização, este ano, a BTL passa a adoptar uma nova identidade: Better Tourism Lisbon, visando “reflectir a evolução do evento e a ambição de consolidar Lisboa como um dos principais destinos turísticos globais”.

Considerada o maior evento de turismo em Portugal e um dos mais relevantes a nível internacional, a BTL reúne profissionais, expositores e visitantes de todo o mundo, com o objectivo de “expandir a notoriedade e a atractividade internacional da feira, tornando-a um ponto de encontro estratégico para o sector do turismo”.

Promovida pela Fundação AIP, a 35.ª edição da BTL irá decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), Parque das Nações.

Na edição 34.ª, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, esteve presente na abertura da BTL, tendo considerado que, por ser o país convidado, o evento estava a proporcionar uma significativa elevação do grau de notoriedade do arquipélago.

Em 2024, a inauguração oficial da BTL teve uma recepção cultural com o grupo Kola San Jon, grupo de batucadeiras e uma actuação musical com Cremilda Medina.

Este ano, Cabo Verde também já esteve presente na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que decorreu na capital espanhola de 24 a 26 de Janeiro.