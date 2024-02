Bolsa de Turismo de Lisboa 2024 arranca quarta-feira com Cabo Verde como destino internacional convidado

A 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2024 arranca esta quarta-feira, 28, e decorre até 03 de Março, domingo, na capital portuguesa, tendo Cabo Verde como o destino internacional convidado.

A BTL vai acontecer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, e a delegação cabo-verdiana será chefiada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que considera que a participação do país é “particularmente oportuna numa altura em que se verifica um aumento significativo na procura de Cabo Verde como destino turístico por parte dos portugueses”.

Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que Portugal constitui o segundo maior mercado emissor de turistas para o arquipélago, representando 12,2 por cento (%) das entradas e 12,3% das dormidas no segundo trimestre de 2023.

“A presença na BTL surge como uma excelente oportunidade para Cabo Verde se afirmar como um destino turístico diferenciado, celebrando as suas gentes, paisagens, cultura e património histórico, em linha com o Plano Operacional do Turismo 2022/2026. Este plano visa diversificar os mercados, valorizar o produto turístico e promover a sustentabilidade ambiental”, referiu o gabinete do primeiro-ministro.

A justificação da BTL, promovida pela Fundação AIP, para a escolha de Cabo Verde como país convidado, é a ligação cultural pela lusofonia, um dos elementos “distintivos” e que torna Cabo Verde “cada vez mais atractivo” para os portugueses, sem esquecer da língua comum, os laços históricos e culturais “estreitos que fazem com que os visitantes se sintam em casa, criando uma ligação única com o destino”.

“A participação do arquipélago neste evento reforçará os laços entre Portugal e Cabo Verde, proporcionando aos visitantes uma visão aprofundada dos recursos turísticos que este destino tem para oferecer. Além das praias referenciadas a nível internacional e dos diversos recursos naturais, há um país com alma e cultura para continuar a descobrir”, sublinhou a organização.

Como chefe da delegação, Ulisses Correia e Silva irá presidir à abertura da conferência empresarial sobre “oportunidades de negócios e investimentos em Cabo Verde”, no dia 29 de Fevereiro, quinta-feira, visando reforçar os laços entre os dois países e destacando os “ricos recursos” turísticos no arquipélago.

A abertura da BTL, nesta quarta-feira, será presidida pelo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, e dos outros membros da delegação cabo-verdiana que já se encontra em Lisboa.