Cabo Verde regista aumento 6,4% de hóspedes no segundo trimestre de 2025

Os estabelecimentos hoteleiros, no país, registaram, no segundo trimestre de 2025, um aumento de 6,4% de número hóspedes, quando comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados divulgados, hoje, do Instituto Nacional de Estatística (INE), a ilha do Sal continuou a ser o destino mais procurado.

Foram o total de 253 360 hóspedes, no trimestre em análise, o que representa um crescimento absoluto de 73 486 hóspedes face ao mesmo período de 2019 (+40,9%) e de 15 302 hóspedes face ao ano anterior (+6,4%).

Registou se também um aumento de 10,6 % O número dormidas, traduzindo-se no total a 1 300 589 dormidas. Segundo explica o Instituto, esta evolução, positiva indica não só uma maior chegada de turistas, como também uma maior duração média da estadia no destino.

Os Estabelecimentos hoteleiros mais estruturados que absorveram 80,3% do total de hóspedes e representaram 83,6% das dormidas. Na segunda categoria mais procurada ficam os hotéis-apartamentos representando 14,2% dos hóspedes e 13,7% das dormidas.

Já os alojamentos de menor dimensão registaram uma participação relativamente reduzida no total da procura.

Sendo assim, os residenciais registaram 3,2% dos hóspedes; 1,5% das dormidas, A pensões com 1,5% dos hóspedes e 0,8% das dormidas e as pousadas registaram 0,5% dos hóspedes; 0,2% das dormidas),

Por outro lado os aldeamentos turísticos e o alojamento complementar ambos apresentaram menos de 0,1% dos hóspedes e das dormidas.

A ilha do Sal continuou a ser o destino mais procurado, concentrando 56,9% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros do país.

A seguir a ilha do Sal fica está Boa Vista, com 25,2%, Santiago, com 9,2%, Santo Antão, com 3,8%, São Vicente, com 3,1%. As restantes ilhas tiveram um peso de 1,8% das entradas.

O Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor com 86 519 hóspedes (35,7% do total de estrangeiros), seguido de Portugal, com 15% dos hóspedes estrangeiros e 15,5% das dormidas, a Alemanha, com 9,9% e 10,8%, França, com 9,5% e 7,5%, Bélgica e Holanda, com 6,9% e 6,6%, e a Itália, com 3,6% e 4,3%.

Estes seis mercados representam, em conjunto, cerca de 84% das dormidas de estrangeiros Em contrapartida os residentes em Cabo Verde representaram apenas 4,4% do total dos hóspedes e 2,3% das dormidas.

Já a taxa de ocupação-cama registou um acréscimo de 12,0 pontos percentuais (p.p.), passando de 48% para 60%.