Temporada de cruzeiros arranca com novo terminal

A temporada de cruzeiros em Cabo Verde arranca terça-feira e o país espera receber mais de uma centena de escalas, colocando ao serviço o novo terminal da ilha de São Vicente, a que todos os anos recebe mais navios.

“Ao longo da temporada, que se prolonga até Junho de 2026, os portos nacionais deverão receber mais de uma centena de escalas e dezenas de milhares de visitantes”, referiu hoje a Enapor em comunicado.

O início desta temporada 2025-2026 “reveste-se de particular importância, por coincidir com o arranque oficial do funcionamento do terminal de cruzeiros do Mindelo”, acrescentou.

A infraestrutura foi desenhada pelo arquitecto português Luís Pedro Silva e começou a ser construída em 2022 por um consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo.

O terminal foi inaugurado em Junho e permite receber mais escalas e embarcações maiores, já que dispõe de um cais de 400 metros, por 20 de largura.

Na prática, este porto dedicado ao turismo vai ter capacidade para receber dois cruzeiros em simultâneo e até 6.000 passageiros.

O sector dos cruzeiros tem crescido em Cabo Verde e, na temporada 2023/24, os portos de Cabo Verde receberam 220 navios e perto de 91 mil passageiros, "tendo o Porto Grande (Mindelo) recebido o maior número de escalas", passando, por isso, a beneficiar de um terminal de raiz, referiu a Enapor.