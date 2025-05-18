Banco de Cabo Verde reforça moedas em circulação

O Banco de Cabo Verde (BCV) informou hoje que face à preocupação com a escassez de moedas em circulação, tem vindo a acompanhar a disponibilidade das mesmas em todo o país e a reforçar a sua circulação.

Entre Julho e Setembro de 2025, a circulação foi reforçada em aproximadamente 1,4 milhão de moedas nas denominações de 1, 5 e 10 escudos, o que representa 60 por cento da quantidade anualmente colocada em circulação para todas as denominações. O BCV prevê que, até ao final de Outubro, as moedas de 50 escudos sejam reforçadas e, até finais de Novembro, o mesmo aconteça com as de 20 e 100 escudos.

Dados de Setembro indicam que circulam em Cabo Verde 70,5 milhões de moedas. A nova produção acrescentará 23,8 milhões à circulação, totalizando 92,7 milhões de moedas disponíveis para a economia nacional. A quantidade produzida em 2025 é 4,4 vezes superior ao reforço de 5,4 milhões de moedas que o Banco Central realizou em Setembro de 2021.

Neste contexto, o Banco sensibiliza a população a efectuar as suas operações de troco e destroco nos canais tradicionais de distribuição de moedas, nomeadamente os bancos comerciais. Além disso, o BCV, enquanto responsável pela circulação fiduciária, está a analisar outras alternativas de colocação das moedas em circulação para atender às necessidades de troco.