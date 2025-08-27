Voos entre Zurique e Cabo Verde começam a 27 de Outubro

A companhia charter suíça Edelweiss vai inaugurar, a partir de 27 de Outubro, ligações aéreas entre Zurique e as ilhas de Cabo Verde, reforçando a aposta no turismo de inverno. No entanto, os voos estarão disponíveis apenas no sentido Suíça-Cabo Verde, não sendo possível, por agora, adquirir bilhetes para a rota inversa.

De acordo com o site da companhia, os primeiros voos arrancam a 27 de Outubro, com ligações para a ilha da Boa Vista, sempre às segundas-feiras, e para a ilha do Sal, que contará com cinco voos semanais.

Já a partir de 29 de Outubro, a Edelweiss começará a voar para São Vicente e Praia. Os voos para São Vicente estarão disponíveis às quartas-feiras, enquanto os voos para a Praia serão às quintas-feiras.

Os preços das passagens variam entre 176 e 656 euros, consoante a época.

Com sede na cidade suíça de Zurique e fundada em 1995, a Edelweiss possui uma frota de 83 aviões e liga Zurique a diversos destinos na Europa, Médio Oriente, África, Ásia, América do Norte e América Latina.