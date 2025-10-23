Economia

Cabo Verde recebe dez voos low cost da EasyJet, Transavia e Edelweiss entre 26 e 30 de Outubro

PorSheilla Ribeiro,23 out 2025 14:28

As companhias aéreas EasyJet, Transavia e Edelweiss vão realizar, entre os dias 26 e 30 de Outubro, um total de dez voos com destino a Cabo Verde, aterrando nos aeroportos internacionais da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista.

Conforme informou hoje o Governo a chegada destes operadores representa um “marco estratégico” para o país, traduzindo-se em novas oportunidades no sector do turismo e no fortalecimento da economia nacional.

O impacto dos voos low cost, sublinha o Governo, é “extraordinário”, não apenas pela expansão da conectividade e da oferta turística, mas também pelos benefícios económicos e sociais que geram.

Entre os ganhos apontados estão o aumento das receitas provenientes do turismo e das taxas aeroportuárias, a criação de emprego directo e indirecto, a arrecadação de impostos e o estímulo aos pequenos e médios negócios locais.

A introdução destas companhias de baixo custo é vista ainda como um passo importante para a descentralização do turismo, que tradicionalmente se concentra nas ilhas do Sal e da Boa Vista.

Com a nova dinâmica, espera-se impulsionar também as economias da ilha de Santiago e de outras regiões, além de aproximar Cabo Verde da sua diáspora.

