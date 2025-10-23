Primeiro voo da EasyJet entre Lisboa e Praia chega na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 27, o Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, vai receber o primeiro voo da EasyJet na rota Lisboa-Praia, que tem chegada prevista à cidade da Praia às 16h50 e deverá aterrar com a lotação completa.

A cerimónia oficial de receção contará com a presença do Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, que representará o Governo, bem como de outras entidades oficiais, parceiros institucionais e representantes da companhia aérea.

Segundo o executivo, a entrada da EasyJet no mercado cabo-verdiano constitui um marco estratégico para o país, reforçando o posicionamento de Cabo Verde como um destino turístico competitivo, acessível e sustentável.

A operação de companhias aéreas de baixo custo tem vindo a ter um impacto relevante na economia nacional, através do aumento da conectividade internacional, da oferta de novas opções de viagem a preços competitivos e do crescimento do número de turistas e passageiros nos aeroportos nacionais.

Para além dos efeitos diretos no setor do turismo, esta nova ligação deverá contribuir para o aumento das receitas provenientes das taxas turísticas e aeroportuárias, para a criação de emprego direto e indireto, para o reforço da arrecadação fiscal associada ao alojamento e à restauração e para o fortalecimento dos laços com a diáspora cabo-verdiana, lê-se na nota.

Refira-se que entre os dias 26 e 30 de outubro, os aeroportos internacionais da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista receberão dez voos das companhias low cost EasyJet, Transavia e Edelweiss.