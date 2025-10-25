Cabo Verde inaugura nova era dos voos ‘low cost’ com aposta na descentralização do Turismo

Cabo Verde inaugurou hoje a nova era dos voos ‘low cost’ com a chegada da operadora Transavia na cidade da Praia, no âmbito da estratégia do Governo em tornar as viagens mais acessíveis e de descentralizar o turismo.

No âmbito da cerimónia de recepção do voo esta manhã no aeroporto internacional Nelson Mandela, proveniente de Lyon, França, a directora-geral da Economia Aérea, Zilca Paiva, disse tratar-se de um “marco importante” para Cabo Verde e para o turismo do país.

“Esse voo não só constitui uma abertura a nível internacional de Cabo Verde para o mundo, mas também traduz um acesso a viagens mais acessíveis, seja pelos cabo-verdianos, seja para a nossa diáspora que almeja visitar o país conhecer mais a nossa cultura”, explicou.

A nível económico realçou que representa um objectivo “bastante importante”, que é levar as receitas turísticas às várias ilhas e descentralizar também aquilo que são as motivações turísticas, desconcentrando os grandes polos turísticos que têm sido o Sal e a Boa Vista.

“Antes as ‘low cost’ chegaram até o aeroporto do Sal e agora vão para a Boa Vista, para São Vicente, para Santiago, numa lógica de diversificação do produto turístico e de desconcentração dos grandes polos turísticos”, precisou.

Quanto aos preços, assegurou que são bastante competitivos e acessíveis a todos os cabo-verdianos, dentro e fora da diáspora, com bilhetes disponíveis a menos de 100 euros para Lisboa e outras cidades francesas.

Acredita, por isso, que a procura poderá alterar o cenário, reforçando que há um forte compromisso deste Governo em incentivar a conectividade internacional.

A directora-geral da Economia Aérea garantiu que esses voos vão continuar para os próximos anos e que a estratégia do Governo para atrair companhias ‘low cost’ não interfere nas operações da companhia área nacional.

De hoje até 30 do corrente mês estão previstas a chegada de dez voos ‘low cost’ a Cabo Verde, além de Transavia, também de Easyjet, e de Edelweiss com destino à cidade da Praia, Sal, Boa Vista e São Vicente.