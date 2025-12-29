Movimento de aeronaves e passageiros cresce em Novembro

No mês de Novembro, o movimento de aeronaves, nos aeroportos e aeródromos nacionais, evoluiu 24,6%, comparativamente a Outubro. No mesmo período, o número de passageiros cresceu 24,3%, enquanto cargas diminuíram 7,1%, e o movimento de correios decresceram em 5,5% conforme mostra o relatório da Agência de Aviação Civil (AAC).

De acordo com dados divulgados hoje, em Novembro foram registados 3.625 movimentos de aeronaves, impulsionados pelo tráfego internacional, que cresceu 34,1%, e pelo doméstico (+8,3%). Em termos homólogos, o total de movimentos aumentou 10,6%, reflectindo a consolidação da actividade aérea internacional.

Segundo os dados, foram registados 325.807 viajantes nos aeroportos e aerodromos nacionais, correspondendo a uma variação mensal positiva de 24,3%. No tráfego doméstico essa movimentação representou 26,4%, e no internacional somam 23,7%. Comparativamente a Nnovembro de 2024, registou-se um aumento global de 12,4%.

Os dados para as cargas movimentadas registaram 113.938 kg de carga, o que representa uma diminuição de 7,1% face ao mês anterior. Esta diminuição foi mais acentuada no tráfego doméstico (-21,3%) enquanto o internacional foi moderado (-4,2%).

Apesar da diminuição mensal, a comparação homóloga revela um aumento de 13,2%, sustentado pelo aumento do segmento internacional em 23,0%

Para os correios, o relatório da AAC, apontou um total de 39.993 kg de correios em Nnovembro, refletindo uma diminuição mensal de 5,5%. A nível nacional houve uma diminuição de 18,3%, enquanto o internacional registou um aumento mensal de 29,3%. Em termos homólogos, verificou-se uma ligeira diminuição de 4,0%, com registos opostos entre o doméstico (+2,4%) e o internacional (-13%).