Movimento de aeronaves e passageiros nos aeroportos cresceu 16% em 2025

O movimento de aeronaves e passageiros nos aeroportos nacionais cresceu 16% em 2025 e foi a circulação interna que registou o maior aumento percentual, segundo dados oficiais analisados hoje pela Lusa.

Segundo os números publicados pela Agência de Aviação Civil (AAC), o movimento total entre ilhas cresceu 34%, superando 820.000 passagens (embarque, desembarque e trânsito, em cada aeroporto), passando a representar quase um quarto do total.

Ainda assim, a grande fatia (76%) do movimento é internacional, com 2,6 milhões de passagens em 2025, sobretudo nas ilhas do Sal e Boa Vista, mais 11% que no ano anterior, o que reflecte as perspectivas de crescimento do sector turístico.

O Governo tem investido na melhoria das ligações domésticas, ao mesmo tempo que várias companhias europeias têm inaugurado novas rotas para o arquipélago.

Cabo Verde bateu o recorde de 1,2 milhões de hóspedes em 2024 e pretende melhorar as ligações domésticas para distribuir o número crescente de turistas por todas as ilhas, naquele que é o motor da economia.

O grupo Vinci prevê que o movimento total cresça anualmente até chegar aos 10 milhões de passagens nos aeroportos de Cabo Verde, ao cabo de 40 anos, no final da concessão aeroportuária que recebeu do Governo em 2023.

A concessão tem sido acompanhada de diversos investimentos nos quatro aeroportos internacionais (Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente) e três aeródromos domésticos (Fogo, São Nicolau e Maio).

Todas as pistas estão a beneficiar de obras de adaptação às regras internacionais da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), melhorias nos terminais de passageiros e aplicação de medidas de sustentabilidade ambiental e eficiência energética.