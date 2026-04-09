Depois do Recife, TACV prepara nova rota Praia - Providence

A Cabo Verde Airlines (TACV)lança hoje uma nova rota internacional Praia-Providence - Praia, retomando assim as ligações aéreas directas entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, depois de já ter avançado com a ligação ao Recife, no Brasil.

O acto oficial de lançamento da nova rota realiza-se às 17h00, no Incubation Center - TechPark, na cidade da Praia.

Segundo a companhia, esta nova ligação constitui um marco estratégico para o país, com impacto ao nível da conectividade internacional, do turismo, dos negócios e do reforço das ligações com uma das maiores comunidades cabo-verdianas na diáspora, radicada nos Estados Unidos da América.

Durante o evento, deverão ser apresentados mais detalhes sobre a operação, nomeadamente a data de início dos voos, as frequências e as perspectivas de crescimento desta rota.

Refira-se que em Dezembro de 2025, a TACV recuperou a Certificação ETOPS 120 minutos de modo a poder realizar voos transatlânticos com os seus aviões, desde que a aeronave garanta poder fazer aterragens de emergência a duas horas de qualquer aeroporto.