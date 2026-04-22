Voos entre Praia e Providence com uma frequência semanal a partir de 4 de Maio

Segundo a companhia aérea, a evolução para duas frequências semanais está prevista ao longo da estação, numa lógica de crescimento gradual da rota.
A nova fase da ligação foi apresentada ontem, durante um evento com parceiros, agências de viagens e passageiros, que acolheram a informação com entusiasmo.
Os bilhetes já estão disponíveis no site da companhia e nas agências de viagens.
De referir que em Dezembro de 2025, a TACV recuperou a Certificação ETOPS 120 minutos de modo a poder realizar voos transatlânticos com os seus aviões, desde que a aeronave garanta poder fazer aterragens de emergência a duas horas de qualquer aeroporto.
Os voos para Brasil também estão previstos para início de Maio e também com uma frequência semanal e deverá facilitar o transporte de carga e impulsionar as trocas comerciais, entre Cabo Verde e o Nordeste do Brasil.