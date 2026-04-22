Voos entre Praia e Providence com uma frequência semanal a partir de 4 de Maio

Os voos da Cabo Verde Airlines entre a Praia e Providence arrancam a 4 de Maio com uma ligação semanal, a realizar-se às segundas-feiras, prevendo a companhia aumentar progressivamente a frequência, em função da procura.

Segundo a companhia aérea, a evolução para duas frequências semanais está prevista ao longo da estação, numa lógica de crescimento gradual da rota.

A nova fase da ligação foi apresentada ontem, durante um evento com parceiros, agências de viagens e passageiros, que acolheram a informação com entusiasmo.

Os bilhetes já estão disponíveis no site da companhia e nas agências de viagens.

De referir que em Dezembro de 2025, a TACV recuperou a Certificação ETOPS 120 minutos de modo a poder realizar voos transatlânticos com os seus aviões, desde que a aeronave garanta poder fazer aterragens de emergência a duas horas de qualquer aeroporto.

Os voos para Brasil também estão previstos para início de Maio e também com uma frequência semanal e deverá facilitar o transporte de carga e impulsionar as trocas comerciais, entre Cabo Verde e o Nordeste do Brasil.