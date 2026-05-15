​Inflação situou-se em 1,8% em Abril de 2026 – INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou, hoje, que no mês de Abril de 2026 o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,8%, valor inferior em 0,2 pp ao registado no mês de Março.

Segundo o comunicado do INE no mês de Abril de 2026, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,1%, valor idêntico à observada no mês anterior.

Os resultados avançados revelam que a taxa de variação acumulada do IPC foi de -1,8%, taxa inferior em 2,9 pp à observada no mês homólogo do ano anterior.

De acordo com o INE, a taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de Abril deste ano, foi de 0,3%, valor inferior 0,4 pp em relação ao mês anterior.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 1,4%, valor inferior 0,6 pp em relação ao registado em março de 2026.

O índice de Preços no Consumidor (IPC) é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Cabo Verde. O IPC não é, desta forma, um indicador do nível de preços registado entre períodos diferentes, mas antes um indicador da sua variação.