Mundial2026: Visibilidade dos Tubarões Azuis obriga Cabo Verde a mudar paradigma de promoção turística - ITCV

O presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) afirmou hoje que a projecção internacional alcançada pelo país através da participação da selecção no Mundial2026 impõe uma mudança de paradigma na promoção do destino Cabo Verde.

Jair Fernandes avançou que esta projecção vai exigir de Cabo Verde mais investimentos e uma presença reforçada em feiras e eventos internacionais ligados ao turismo e investimento.

Em entrevista à Inforpress, o responsável destacou que o desempenho dos Tubarões Azuis diante de selecções como Espanha e Uruguai colocou Cabo Verde sob os “holofotes mundiais”, gerando um “aumento imediato” da procura por informações sobre o arquipélago nas plataformas digitais internacionais.

“Hoje acordámos com uma mediatização e uma procura acrescida não apenas pela selecção nacional, mas também por Cabo Verde enquanto destino turístico”, afirmou.

Segundo o presidente do ITCV, o fenómeno já estava a ser antecipado desde a qualificação da selecção para o Mundial, sublinhando que estudos analisados pelo ITCV, incluindo casos de sucesso apresentados pela FIFA, apontavam para impactos significativos na notoriedade dos países participantes.

O dirigente recordou o exemplo da Croácia, que após uma prestação de destaque num campeonato mundial de futebol se tornou um dos dez destinos mais procurados da Europa.

Com este panorama explicou, o Instituto do Turismo reformulou as suas estratégias promocionais e intensificou acções em mercados estratégicos, nomeadamente nos Estados Unidos, através da participação em eventos realizados em cidades como Tampa, Atlanta e Miami, estando ainda prevista uma acção em Houston.

“O objectivo é promover Cabo Verde não apenas como destino turístico, mas também como destino de investimento”, sublinhou Jair Fernandes.

Segundo o presidente do ITCV, o aumento da visibilidade internacional poderá traduzir-se em mais investimentos, maior procura turística e novas oportunidades de negócio para operadores nacionais.

“À medida que mais pessoas descobrem Cabo Verde, cresce também o interesse em visitar o país, o que terá impactos positivos tanto para o sector privado como para a economia nacional”, afirmou.

A mesma fonte acrescentou que este cenário exigirá investimentos estruturais em infraestruturas hoteleiras, aeroportuárias e portuárias, bem como um reforço da formação profissional nas áreas da hospitalidade, acolhimento e serviços turísticos.

Jair Fernandes defendeu ainda que a notoriedade conquistada pela selecção nacional deve ser aproveitada para promover outros segmentos além do tradicional turismo de sol e praia, apostando na valorização do turismo cultural, ecológico e de eventos.

Neste contexto, destacou a participação de Cabo Verde no Rock in Rio Lisboa, onde o espaço promocional do país foi decorado com referências aos Tubarões Azuis, numa estratégia que procura associar o sucesso desportivo à promoção da cultura cabo-verdiana.

O responsável revelou igualmente que o Instituto do Turismo está a trabalhar com a Federação Cabo-verdiana de Futebol na criação de iniciativas associadas à marca Tubarões Azuis, visando integrar o fenómeno desportivo nas futuras estratégias de promoção turística.