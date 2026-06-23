Mundial2026: Visibilidade dos Tubarões Azuis obriga Cabo Verde a mudar paradigma de promoção turística - ITCV

Jair Fernandes avançou que esta projecção vai exigir de Cabo Verde mais investimentos e uma presença reforçada em feiras e eventos internacionais ligados ao turismo e investimento.
Em entrevista à Inforpress, o responsável destacou que o desempenho dos Tubarões Azuis diante de selecções como Espanha e Uruguai colocou Cabo Verde sob os “holofotes mundiais”, gerando um “aumento imediato” da procura por informações sobre o arquipélago nas plataformas digitais internacionais.
“Hoje acordámos com uma mediatização e uma procura acrescida não apenas pela selecção nacional, mas também por Cabo Verde enquanto destino turístico”, afirmou.
Segundo o presidente do ITCV, o fenómeno já estava a ser antecipado desde a qualificação da selecção para o Mundial, sublinhando que estudos analisados pelo ITCV, incluindo casos de sucesso apresentados pela FIFA, apontavam para impactos significativos na notoriedade dos países participantes.
O dirigente recordou o exemplo da Croácia, que após uma prestação de destaque num campeonato mundial de futebol se tornou um dos dez destinos mais procurados da Europa.
Com este panorama explicou, o Instituto do Turismo reformulou as suas estratégias promocionais e intensificou acções em mercados estratégicos, nomeadamente nos Estados Unidos, através da participação em eventos realizados em cidades como Tampa, Atlanta e Miami, estando ainda prevista uma acção em Houston.
“O objectivo é promover Cabo Verde não apenas como destino turístico, mas também como destino de investimento”, sublinhou Jair Fernandes.
Segundo o presidente do ITCV, o aumento da visibilidade internacional poderá traduzir-se em mais investimentos, maior procura turística e novas oportunidades de negócio para operadores nacionais.
“À medida que mais pessoas descobrem Cabo Verde, cresce também o interesse em visitar o país, o que terá impactos positivos tanto para o sector privado como para a economia nacional”, afirmou.
A mesma fonte acrescentou que este cenário exigirá investimentos estruturais em infraestruturas hoteleiras, aeroportuárias e portuárias, bem como um reforço da formação profissional nas áreas da hospitalidade, acolhimento e serviços turísticos.
Jair Fernandes defendeu ainda que a notoriedade conquistada pela selecção nacional deve ser aproveitada para promover outros segmentos além do tradicional turismo de sol e praia, apostando na valorização do turismo cultural, ecológico e de eventos.
Neste contexto, destacou a participação de Cabo Verde no Rock in Rio Lisboa, onde o espaço promocional do país foi decorado com referências aos Tubarões Azuis, numa estratégia que procura associar o sucesso desportivo à promoção da cultura cabo-verdiana.
O responsável revelou igualmente que o Instituto do Turismo está a trabalhar com a Federação Cabo-verdiana de Futebol na criação de iniciativas associadas à marca Tubarões Azuis, visando integrar o fenómeno desportivo nas futuras estratégias de promoção turística.