Governo flexibiliza gestão da comissão do Mundial 2026 e autoriza despesas para promoção externa

O Governo aprovou uma resolução que flexibiliza o modelo de gestão da Comissão Nacional de Promoção de Cabo Verde no Mundial FIFA 2026 e autoriza a realização de despesas necessárias à execução do plano estratégico de promoção internacional do país.

Publicada no Boletim Oficial desta quinta-feira, 23, a resolução procede à primeira alteração da Resolução n.º 56/2026, passando a atribuir à Comissão Estratégica a competência para aprovar o orçamento da Comissão Nacional, reforçando assim a capacidade de resposta e operacionalização das ações previstas.

O diploma confere ainda autorização expressa aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e do Turismo e Transportes para realizarem despesas com a aquisição de bens e serviços no âmbito da participação da seleção nacional no Mundial FIFA 2026.

A medida enquadra-se na estratégia de aproveitar a presença de Cabo Verde na competição como uma oportunidade para reforçar a visibilidade internacional do país, prevendo a mobilização de recursos através de fundos públicos, parcerias público-privadas, apoio do sector privado e de organismos internacionais.

Entre as ações previstas está a elaboração de um plano de promoção com apoio de uma equipa especializada, campanhas de marketing e comunicação, organização de eventos culturais, presença institucional nas cidades-sede e iniciativas dirigidas à diáspora cabo-verdiana.

O plano contempla ainda parcerias com operadores turísticos na Europa, Estados Unidos e África, campanhas digitais, roadshows internacionais e iniciativas para posicionar Cabo Verde como destino turístico, cultural e de investimento.

A promoção da imagem dos Tubarões Azuis surge como um dos eixos centrais, assumindo a seleção nacional como embaixadora da campanha de projeção externa do país.

As despesas autorizadas podem ser delegadas na Comissão Executiva e ficam sujeitas aos mecanismos de controlo e fiscalização previstos na lei, nomeadamente em matéria de contratação pública.

De salientar que a comissão, sob coordenação do Ministério do Turismo e Transportes, integrará entidades públicas e privadas e terá competências na planificação e execução de iniciativas promocionais, sendo extinta até seis meses após o término do campeonato.