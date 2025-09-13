Governo autoriza transferência de mais de 55 milhões de escudos para reforço de obras culturais e infraestruturas turísticas

O Governo autorizou a transferência de 55,2 milhões de escudos entre projectos financiados pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo (FSST), com o objectivo de garantir a conclusão de diversas obras e reforçar investimentos em áreas culturais e de infraestrutura.

A decisão consta da Resolução publicada esta quinta-feira, 16, no Boletim Oficial.

De acordo com o documento, a medida tem carácter de urgência e visa assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos em vários projectos, entre os quais a conclusão da reabilitação do Museu Norberto Tavares, em Santa Catarina de Santiago, e da Igreja de São Roque, no Rabil, ilha da Boavista.

A resolução refere ainda que parte das verbas será destinada à museologia da Casa do Morgado, também em Santa Catarina, ao reforço de financiamento do Carnaval com o pagamento de 50% do valor previsto para 2026 já em 2025 e à reabilitação da Igreja de Figueira das Naus.

Outro destino dos recursos será o reforço da electrificação rural em Monte Trigo, no Porto Novo (Santo Antão), bem como em zonas das ilhas de Santiago e do Fogo, incluindo Chã das Caldeiras.

O Executivo sublinha que a transferência das verbas torna-se necessária para proceder aos devidos ajustamentos orçamentais, nos termos da lei, para permitir a execução de projectos considerados prioritários.