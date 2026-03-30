Estado concede aval de 37 milhões de euros à CV Telecom para reforço das telecomunicações

O Governo aprovou uma garantia soberana, na modalidade de aval, até ao montante máximo de 37 milhões de euros à Cabo Verde Telecom, S.A., para viabilizar investimentos na modernização das infraestruturas de telecomunicações, de acordo com uma resolução publicada no Boletim Oficial desta segunda-feira, 20.

O financiamento, no valor de 37 milhões de euros, enquadra-se na estratégia de modernização das infra-estruturas de telecomunicações no país e deverá suportar projectos considerados estruturantes, como a renovação do cabo submarino inter-ilhas e o reforço da conectividade internacional.

Segundo o documento, estas intervenções são consideradas fundamentais para assegurar a segurança, a resiliência e a qualidade das comunicações electrónicas no país, além de contribuírem para o posicionamento de Cabo Verde como um hub digital no Atlântico, no âmbito da iniciativa Global Gateway da União Europeia.

A resolução sublinha ainda que o projecto é de elevado interesse público, com impacto na economia digital e na coesão territorial, estando alinhado com as prioridades do Programa do Governo 2021-2026 e com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026.

A operação financeira terá um prazo máximo de maturidade de 15 anos para cada tranche desembolsada, contado a partir da respectiva data de desembolso.