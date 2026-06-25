Cabo Verde Airlines inaugura hoje ligação aérea sazonal entre Sal e Bilbao

A Cabo Verde Airlines inicia hoje a operação da nova rota sazonal entre a ilha do Sal e Bilbao, em Espanha, uma ligação que passará a ser assegurada semanalmente, às quintas-feiras,informou hoje a companhia aérea.

Segundo a empresa, a aeronave e a respectiva tripulação já se encontram posicionadas em Bilbao para a realização do voo inaugural.

A operação passará a decorrer todas as quintas-feiras, com chegada prevista à ilha do Sal às 19h40.

De acordo com a Cabo Verde Airlines, esta nova ligação enquadra-se na estratégia de diversificação de mercados e de promoção do turismo em Cabo Verde, contribuindo para o fortalecimento da conectividade aérea entre o arquipélago e o continente europeu.

“... e é realizada em parceria com um operador turístico”, lê-se.