Porto de Cruzeiros do Mindelo recebeu mais de 51 mil passageiros no primeiro ano de operação

O Porto de Cruzeiros do Mindelo recebeu 51.021 passageiros e 26.511 tripulantes durante a temporada 2025/26, no primeiro ano de funcionamento da infraestrutura. No período, registou 73 escalas de navios de cruzeiro e realizou 344 excursões, segundo dados divulgados hoje pela ENAPOR.

“O primeiro ano de operação do Porto de Cruzeiros do Mindelo confirma o seu potencial e papel estratégico no desenvolvimento do turismo de cruzeiros em Cabo Verde”, escreveu a ENAPOR.

Na temporada 2025/26, o terminal acolheu 73 escalas de navios de cruzeiro, movimentando 51.021 passageiros e 26.511 tripulantes. Durante este período foram ainda realizadas 344 excursões.

“Os resultados demonstram que o Porto de Cruzeiros do Mindelo é uma infraestrutura preparada para responder, com qualidade e eficiência, às exigências das companhias de cruzeiros”, lê-se.

Entre esses serviços, a ENAPOR destaca o abastecimento de água e combustível às embarcações, bem como a recolha de resíduos, garantindo o apoio logístico necessário à operação dos navios.

O Porto de Cruzeiros do Mindelo representou um investimento total superior a 32 milhões de euros, com financiamento do Governo, OPEC Fund e Invest International (ORIO).

Conforme dados da Enapor, o porto possui o maior cais de São Vicente, com 400 metros de comprimento, 20 de largura, e profundidades que variam entre os 11 metros, do lado Norte, e 9,5, do lado Sul, estando apto a receber cerca de 90% da frota mundial de navios de cruzeiro.

A infra-estrutura permite a atracação simultânea de dois navios de cruzeiro de até 350 metros, com capacidade total para até 6.000 passageiros.