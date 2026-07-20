Sindicato dos Pilotos critica discurso sobre eventual liquidação da TACV e diz que companhia não pode ser refém do discurso político

O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC) defendeu este domingo, 19, que a TACV não pode continuar a ser refém do discurso político e considera que as recentes declarações sobre um eventual encerramento ou liquidação da companhia prejudicam a sua credibilidade, afastam investidores e parceiros e comprometem os esforços de recuperação da transportadora aérea nacional.

Em comunicado, o sindicato considera que, num sector altamente competitivo como o da aviação, a confiança constitui um dos principais activos de uma companhia aérea, pelo que qualquer declaração pública que coloque em causa o futuro da empresa tem consequências directas na sua imagem e na sua capacidade de recuperação.

Segundo o SNPAC, as declarações surgem numa altura em que Cabo Verde beneficia de uma crescente projecção internacional, impulsionada pelo turismo e pela campanha da Selecção Nacional, da qual a TACV é transportadora oficial.

Para os pilotos, este deveria ser um momento para reforçar a marca da companhia e conquistar novos mercados, e não para alimentar dúvidas sobre a sua continuidade.

O sindicato defende que a TACV é uma empresa estratégica para o país, com um papel essencial na mobilidade entre as ilhas, na ligação à diáspora, no desenvolvimento do turismo, na economia nacional e na afirmação internacional de Cabo Verde.

No comunicado, recorda ainda as consequências da paralisação da companhia no passado, apontando o isolamento do arquipélago, a redução da conectividade, o aumento do preço das passagens e as dificuldades enfrentadas por milhares de cabo-verdianos residentes no país e na diáspora.

Os pilotos sublinham igualmente que os trabalhadores continuam a assegurar as operações da empresa com profissionalismo e sentido de missão, apesar dos sucessivos incumprimentos laborais, atrasos salariais e restantes dificuldades enfrentadas pela companhia.

O SNPAC lembra também que a TACV desempenhou, durante décadas, um papel determinante no desenvolvimento do país, gerando riqueza e divisas e colocando, em diferentes momentos, os seus recursos ao serviço do Estado, razão pela qual considera existir um dever moral do Estado para com a empresa.

Embora reconheça que a gestão da companhia é responsabilidade do Estado, o sindicato sustenta que preservar a sua credibilidade também o é, advertindo que declarações que fragilizem a confiança dos mercados, dos passageiros e dos parceiros internacionais apenas dificultam o processo de recuperação.

Neste sentido, apela para que a TACV deixe de ser tema de disputa político-partidária e passe a integrar a agenda estratégica do desenvolvimento nacional, defendendo que proteger a companhia significa defender os interesses de Cabo Verde, da sua economia, da diáspora, do turismo e da conectividade aérea.

A reacção do SNPAC surge na sequência das declarações do ministro dos Transportes e do Mar, João do Carmo Brito Soares, feitas na passada quinta-feira, durante uma visita de trabalho a instituições sob a tutela do ministério.

Na ocasião, o governante classificou como muito crítica a situação financeira da Cabo Verde Airlines e anunciou que o Governo irá promover estudos para avaliar todos os cenários possíveis para o futuro da empresa.

Entre as hipóteses apontadas estão uma reestruturação profunda da companhia, a procura de parcerias estratégicas ou investidores, a redefinição do modelo de negócio e, apenas como último recurso, um eventual processo de liquidação.

O ministro afirmou que seria irresponsável falar apenas da liquidação sem analisar previamente outras alternativas, mas considerou igualmente irresponsável manter a empresa nas actuais condições financeiras.

Segundo explicou na altura, o Estado não consegue continuar a suportar uma companhia que necessita de cerca de três milhões de euros por mês para fazer face aos seus custos.

João do Carmo Brito Soares garantiu, contudo, que qualquer decisão será tomada de forma responsável, procurando proteger os trabalhadores e assegurar a continuidade dos serviços considerados essenciais, reiterando que a liquidação constitui apenas o último cenário em análise.