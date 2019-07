Destaques da edição 920

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o Dia Nacional da Segurança Social e a conversa com a presidente do INPS, Orlanda Ferreira: “Voltamo-nos ‘para fora’ do INPS”.

“Promovendo a Transformação Digital, para uma melhor Segurança Social” foi o lema das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social, celebrado esta segunda-feira, 15. Na linha do mote, nesta data simbólica foi lançado um Portal que permite a beneficiários e contribuintes aceder directamente aos serviços do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), facilitando procedimentos e acesso a informações pessoais, como a carreira contributiva. Um Portal que é “um grande marco para o INPS”, avalia Orlanda Ferreira, PCA da instituição. “Com o portal vamos estar muito mais próximos [dos utentes] e a gestão será muito mais transparente”, resume.

Também neste número, a entrevista com Ângelo Vaz, presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo: Temos de saber conviver com a falta de chuva. O concelho de São Salvador do Mundo comemora esta sexta-feira o 14º aniversário da criação do município do mesmo nome. Esta efeméride fecha o ciclo das festividades dedicadas ao Dia do Município e do seu santo padroeiro. Nesta entrevista o presidente da Câmara local, Ângelo Vaz, fala dos ganhos alcançados pela edilidade na melhoria dos dados estatísticos que apontam São Salvador do Mundo como um dos municípios mais pobres de Cabo Verde, com infra-estruturas incipientes e onde só 24% da população tinha acesso à água canalizada.

Blue Bond para financiar a economia azul. Os Blue Bonds, que se podem traduzir por “títulos azuis”, serão a primeira emissão de dívida do Estado cabo-verdiano nos mercados internacionais. A outra opção em cima da mesa, se o plano avançar, é fazer essa emissão através da própria Bolsa de Cabo Verde. Os Blue Bonds são uma forma de financiar projectos vocacionados para a economia azul, mas obedecem a um critério, têm de ser projectos com um cariz ambientalista. Bérengère Prince, Especialista em Gestão de Recursos Naturais do Banco Mundial, e líder da equipa que fez o plano preliminar para os Blue Bonds cabo-verdianos, disse ao Expresso das Ilhas que esta é uma “boa oportunidade” para o país, se decidir por esta opção.

Plano Estratégico do Turismo da Ilha de Santiago: Draft está pronto mas Associação de turismo de Santiago aponta críticas. O Plano Estratégico do Turismo para a ilha de Santiago está concluído e já foi entregue ao governo. Documento elenca as principais recomendações para a transformação de Santiago num destino turístico capaz de ser alternativa aos ‘clássicos’ Sal e Boa Vista.

Literatura Infanto-Juvenil : Zaida Sanches lança colectânea que promove um mundo melhor. “O Planeta Mágico”, “O Planeta Azul”, e “Sou Diferente” são três contos, da autoria de Zaida Sanches, que abordam temas da agenda global, promovendo os Direitos Humanos, Ambiente e Diversidade. Numa colectânea cheia de peripécias, mensagens estruturantes são passadas aos pequenos cidadãos, muitas vezes com recurso a analogias, por personagens bem emblemáticas. Para ler dos 6 aos 100, por todos os que sonham um mundo melhor.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, MFB; de José Martins, Da analogia da música com a linguagem verbal à riqueza simbólica da morna; e de Hermano Lopes da Silva, Os neo-prisioneiros cabo-verdianos da pós-liberdade.