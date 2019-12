Destaques da edição 942

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a elevação da morna a Património da Humanidade: De Cabo Verde para o Mundo.

Também neste número, Durão Barroso: Cabo Verde é um milagre de originalidade. Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, ex-Primeiro-Ministro de Portugal e actual presidente do Banco Goldman Sachs International, veio a Cabo Verde para falar das grandes tendências que estão em curso, actualmente, a nível global. Num mundo contemporâneo onde há três grandes pólos decisórios: EUA, China e União Europeia, num momento de transição, onde o confronto entre os EUA e a China está para continuar, Durão Barroso defende a necessidade da Europa se reforçar, investindo em meios para a sua autonomia, desde a defesa até à tecnologia. E é importante para Cabo Verde, sublinha, conhecer esta agenda de uma União Europeia a chegar à maturidade.

Êxodo rural, uma consequência da seca. Desde sempre os poetas cabo-verdianos cantaram a chuva amiga. Mas nos últimos três anos esta tem-se revelado ingrata, falando uma tímida mantenha aos povos das ilhas, insuficiente para alegrar a vida daqueles que labutam nos campos e não só. Afinal, Cabo Verde tem vindo, nos últimos três anos, a sofrer duma das piores secas dos últimos 40 anos, com consequências nas vidas das pessoas. Umas delas é o êxodo rural, fenómeno que faz com que pessoas deixem os seus lares nas zonas mais do interior para procurarem melhores condições nos centros urbanos, para onde partem acompanhadas da saudade e das dificuldades.

Manuel d’Novas é nome de filme. Na semana em que a Morna passou a ser oficialmente Património Imaterial da Humanidade, declarada pela UNESCO, o público mindelense viu em ante-estreia o filme Manuel D’Novas – Coração de Poeta, do realizador cabo-verdiano Neu Lopes. Em dois dias seguidos, a 12 e 13 de Dezembro, o Auditório Onésimo Silveira, na Universidade do Mindelo, encheu-se para aplaudir de pé o documentário que recupera a obra de Manuel d’Novas, poeta e compositor, autor de alguns dos mais emblemáticos temas da música nacional.

Hub do Sal: TSA é entrave ao “Stopover”. No âmbito das comemorações do 80º aniversário do Aeroporto do Sal e da entrada da ilha e de Cabo Verde nas rotas da aviação comercial internacional, ficou patente a intenção do Governo de transformar a ilha do Sal numa Zona Económica Especial para o desenvolvimento do sector dos transportes aéreos. Mas, avisam os especialistas, a Taxa de Segurança Aeroportuária é um grande impasse ao desenvolvimento do “Stopover”.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Não há clima; de Casimiro de Pina, A Constituição de 1992 e a questão (mal compreendida) da “transição constitucional”; e de Vasco Martins, Diamante de 105.7 quilates.

Ainda com esta edição o 4º volume da colecção Morna: Música rainha de nôs terra.