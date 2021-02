Destaques da edição 1001

A COVID-19 e as suas variantes fazem a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

As autoridades de saúde ainda não têm disponível a sequenciação do vírus SARS-CoV-2 presente no país e o sequenciador, adquirido no início de Janeiro, ainda não está a funcionar o que obrigou o Instituto Nacional de Saúde Pública a recorrer a parceiros estrangeiros para fazer a sequenciação do vírus. O Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto, não afasta a possibilidade de alguma variante já estar presente no país embora saliente que os dados “não nos dão informação suficiente para nos fazer dizer que já há algo diferente”.

Há um ano o Papa Francisco publicava uma nova encíclica intitulada Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. Razão para uma entrevista com o Padre João Augusto Martins. "O Papa diz que as nossas acções, o modo como tratamos a natureza e o modo como nós vivemos no mundo têm consequências", destaca João Augusto Martins.

Mais do que nunca, em tempos de pandemia, os médicos recomendam que se mantenha um estilo de vida activo para que o sistema imunitário seja capaz de responder e defender de forma capaz o organismo. O Expresso das Ilhas traz-lhe uma reportagem sobre pilates, uma forma de exercício físico que, na capital, tem cada vez mais adeptos. O Pilates tem se destacado pelos vastos benefícios que apresenta, pois, além de funcionar como fonte preventiva a determinadas patologias, trabalha na reabilitação de dores e problemas na coluna.

2021 vai ser um ano sem carnaval. A pandemia alterou hábitos e costumes e este ano a festa do Rei Momo não vai sair para a rua. Em São Vicente o cancelamento o cancelamento do Carnaval e deixou muitas famílias sem rendimentos.

Na Economia o destaque vai para o relatório sobre a inclusão económica elaborado pelo Banco Mundial. O documento mostra que os programas de inclusão económica estão a aumentar. Estes programas, normalmente, consistem numa combinação de transferências de dinheiro ou em espécie, treino ou orientação de habilidades, acesso a financiamento e apoio para estabelecer vínculos com o mercado, e estão a tornar-se rapidamente numa ferramenta essencial nas estratégias de redução da pobreza em larga escala adoptadas por muitos governos.

Na Cultura o destaque vai para a entrevista com Eutrópio Lima da Cruz que recorda o compositor Mané Razuedje.

No livro “Recordando Mané Razuedje”, a nova obra do investigador cultural Eutrópio Lima da Cruz, traça o percurso musical de um dos mais genuínos compositores da Boa Vista. A obra foi apresentada, no mês de Dezembro, em três localidades da Boa Vista e será lançado proximamente na Cidade da Praia.

A ler também a opinião de Margarida Mascarenhas com 'Cabo Verde e os desafios da Transformação Digital'