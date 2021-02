Destaques da edição 1003

As consequências económicas e sociais da pandemia no Carnaval, especialmente no de São Vicente, são hoje o tema em manchete na edição do Expresso das Ilhas.

Depois de Baía das Gatas e festejos de fim-de-ano, agora foi o Carnaval a ser cancelado e a provocar novo rombo na economia de São Vicente. Os três grandes eventos populares, que trazem milhares à ilha, não aconteceram. Já ninguém foi apanhado de surpresa, mas os operadores estão obrigados a gerir novas perdas.

A reportagem desta semana é sobre a aposta que Cabo Verde está a fazer na formação profissional.

Críticas têm-se ouvido, mas também elogios da parte do sector privado e jovens beneficiários. Em entrevista a vários agentes, a FP é considerada “uma mais-valia" e uma área com oferta mais adaptada à demanda do mercado de trabalho do que, por exemplo, a formação superior. Acredita-se ainda que será cada vez mais valorizada no futuro. Estas e outras reflexões traçam o panorama da Formação Profissional no país.

As mulheres na ciência é outro dos temas a merecer destaque neste número do Expresso das Ilhas.

O dia 11 de Fevereiro marca a comemoração do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi estabelecida desde 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Para 2021, o tema é "Mulheres cientistas na linha da frente da luta contra a covid-19". Por cá, em Cabo Verde, um estudo para perceber o perfil do cancro de mama nas mulheres cabo-verdianas e ajudar os médicos a optimizar os tratamentos, além de aumentar o nível de sobrevivência e uma investigação para combater as doenças transmitidas pelos mosquitos existentes no país são alguns dos projectos desenvolvidos por mulheres cientistas.

Na Economia o destaque vai para os Indicadores Económicos e Financeiros do Banco de Cabo Verde que mostram o enorme impacto da crise pandémica em Cabo Verde.

É o retrato, em números, da crise provocada pela pandemia, mas são também os primeiros vislumbres de recuperação, ainda envergonhada. Último relatório com os indicadores económicos e financeiros do Banco de Cabo Verde mostra a realidade económica do arquipélago no ano passado.

Na Cultura, Carlos Gonçalves, investigador musical, fala sobre o seu novo livro ‘Capítulos da Morna’.

Em conversa com o Expresso das Ilhas o autor conta as vicissitudes que atrasaram o lançamento do livro inicialmente previsto para Dezembro de 2019, por altura da proclamação da Morna a Património Mundial da Humanidade.

Na opinião, a ler o texto de Eurídice Monteiro com ‘Tempo quaresmal pandémico’.