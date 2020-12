Destaques da Edição 992

A manchete da edição desta semana é feita com o ataque informático que a Rede Tecnológica Privada do Estado (RTPE) foi alvo esta semana. O ataque teve dimensão nunca antes vista no país e os serviços estão a ser repostos de forma faseada.

Em todo o mundo, ocorrem por dia milhares e milhares de ataques cibernéticos, entre os quais ataques de ransomware. Há poucas informações sobre esses ataques em Cabo Verde, mas eles existem e tal como em todo o mundo parecem ser cada vez mais frequentes. Mas afinal o que é o ransomware e como se proteger deles? O especialista em tecnologia Gonçalo Pratas explica. Em destaque, também, a entrevista com o novo presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis. O novo autarca do Tarrafal de Santiago vê na sua eleição uma ruptura com os 28 anos de governação do MpD naquele município. Mas garante que agora o desafio é colocar todas as forças políticas e da sociedade civil a ‘remar para o mesmo lado’. O objectivo, garante José Reis, é que “juntos venhamos a fazer do Tarrafal o nosso compromisso”. Além destes dois temas, há ainda a destacar a cerimónia de abertura do ano judicial que ainda não tem data para a sua realização que por lei é “da responsabilidade do Supremo Tribunal da Justiça” (STJ). A cerimónia provavelmente nem irá acontecer. Em causa uma alegada falta de diálogo e solidariedade institucional e o protesto dos Juízes Conselheiros contra o que consideram ser um ataque aos mesmos, agora em “sede de órgão de soberania”. A COVID-19 continua a merecer destaque na primeira página do Expresso das Ilhas. As Forças Armadas (FA) desde o início da pandemia estiveram na linha da frente nesta luta ao combate contra o “inimigo invisível”, movendo todos os seus efectivos. Entretanto, a instituição castrense adoptou também um conjunto de medidas de prevenção contra a COVID-19 dentro da própria organização. Pois, para ajudar o País, é preciso estar bem e em segurança internamente. Ainda dentro deste tema da COVID-19, o Expresso das Ilhas foi saber como vários empresários perspectivam o mês de Dezembro em São Vicente. Quartos e mesas vazios, carros na garagem. Hotelaria, restauração e rent-a-car de São Vicente enfrentam quadra atípica. Por último a opinião de Amílcar Spencer Lopes com ‘CONSTITUIÇÃO DA MESA DA A. M. S. V. – Uma opinião’

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.