Destaques da edição 987

Em semana de debate sobre o estado da Justiça a manchete desta edição do Expresso das Ilhas é com Luís José Landim, Procurador-Geral da República.

Faz, este mês, um ano que Luís José Landim tomou posse como Procurador-Geral da República. Um ano diferente de todos os demais, marcado por uma pandemia que “baralhou tudo”. Em alguns aspectos houve retrocesso, mas há agora a expectativa de que, com as várias mudanças que estão a ser feitas ao nível da Justiça, e alguns ganhos já alcançados, se consiga colmatar pelo menos parte dos problemas que atingem o sector. Numa visita guiada pelo Ministério Público (MP), suas funções, números e prioridades, o PGR destaca ainda a importância da formação contínua, da inspecção e o papel de todos os actores da Justiça para se chegar ao patamar desejado.

Também em destaque a análise e as reacções à noite eleitoral de domingo. O MpD venceu a maioria das Câmaras Municipais (14) nas eleições autárquicas de domingo, 25 de Outubro. Entretanto, o PAICV de Janira Hopffer Almada, com 8 câmaras ganhas, foi quem mais comemorou pelo facto de ter vencido na Praia e ganha um outro fôlego para o embate legislativo de 2021 mas, até lá, muita coisa pode acontecer, já que o MpD de Ulisses Correia e Silva promete começar desde já a “preparar a nova fase”. A analisar os resultados esteve o painel de comentadores da noite eleitoral da Rádio Morabeza. À volta da mesa, o jurista Belarmino Lucas, a antropóloga Celeste Fortes e o docente universitário João Almeida Medina.

Também a situação da evolução da pandemia de COVID-19 merece destaque nesta edição do Expresso das Ilhas. No início de Setembro Cabo Verde contabilizava 4200 casos de COVID-19. Entretanto, o número de casos duplicou e esta terça-feira foram relatados mais 49 casos novos de infecção. Há já um total de 8472 casos positivos acumulados.

No desporto destaque para a campanha 'Dez ilhas, um sonho' lançada pelo Instituto de Desporto e Juventude e que tem por objectivo apoiar a Selecção Nacional de Andebol que, pela primeira vez, vai participar num campeonato do mundo daquela modalidade. A prova máxima do andebol mundial terá lugar no Egipto, nas cidades do Cairo e Alexandria, entre os dias 13 e 31 de Janeiro de 2021 e terá a participação de 32 países, sendo transmitido para todo o mundo.

A não perder nesta edição há o regresso do Editorial.

Por último, destaque para a opinião de Ludgero Correia com 'Autárquicas 2020 - Entendendo os resultados', de Lígia Fonseca com uma 'Carta Aberta às Mulheres eleitas no dia 25 de Outubro' e de Eurídice Monteiro com 'Cartas na mesa'.