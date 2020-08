Destaques da edição 978

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca as mulheres que desafiam a ‘liga de cavalheiros’, nas autárquicas deste ano. Com o aproximar das eleições Autárquicas, marcadas para dia 25 de Outubro, começam a ficar fixadas as candidaturas que serão formalmente fechadas em Setembro, aquando da sua apresentação aos tribunais do círculo eleitoral.

Até lá, ainda poderá haver mexidas, mas uma coisa que sobressaí em todos os concelhos por todo o país. Tal como vem sendo habitual, os candidatos à presidência das Câmaras Municipais são praticamente só... homens. Mas há, pelo menos, duas mulheres que decidiram romper esta exclusividade de género e “furar”, sem medo, a liga de cavalheiros das Autárquicas.

Falámos também com a franco cabo-verdiana Anne-Marie Dias Borges, jornalista da BBC, e uma das 100 mulheres mais influentes de África em 2020, segundo a escolha da Avance Media: “Meninas, acreditem em vocês mesmas”. É uma das três mulheres da África lusófona a integrar a lista, juntamente com a ministra das finanças angolana Vera Daves e a activista moçambicana Graça Machel. O ranking é composto por profissionais dos negócios, da política, do empreendedorismo, da filantropia, da diplomacia, da educação e literatura, do activismo, dos media e do entretenimento. Os países mais representados são a Nigéria (20 mulheres escolhidas), África do Sul (19) e Gana (9). Anne-Marie garantiu que vai aproveitar este reconhecimento para elevar a mulher africana ao nível onde deve estar.

E as férias? COVID-19 obriga as famílias a mudarem planos. Normalmente o Verão é sinónimo de festas, festivais, praia e viagens. Entretanto, devido às mudanças provocadas pela COVID-19, por cá, este ano as férias de Verão estão um pouco diferentes, sobretudo para aqueles que todos os anos vão para a Europa e para aqueles que planearam a viagem para Agosto deste ano.

Pandemia: Uso de máscaras é um dever cívico. Face ao aumento do número de casos no país, o uso das máscaras passou a ser obrigatório na ilha de Santiago, mesmo na via pública, para prevenir a propagação da doença.

A pandemia aproximou-nos da ciência. E depois? Três investigadores e uma jornalista comentam a forma como a ciência invadiu o espaço público e perspectivam o que deverá ser a nossa relação com o conhecimento no pós-covid.

Caso Alex Saab: Ministério Público determina instrução criminal contra alegados emissários à Venezuela. O Ministério Público anunciou esta segunda-feira, na sua página oficial, a abertura de um processo criminal contra Gil Évora e Carlos dos Anjos que terão viajado a Venezuela “alegadamente com a missão de encetar contactos com o Presidente daquele país enquanto emissários do Governo”. Em causa está a prática de um crime de usurpação de autoridade cabo-verdiana punível com uma pena de prisão que vai de 1 a 5 anos.

Na cultura, A Revolução Liberal e Cabo Verde. Comemora-se este ano o bicentenário da revolução liberal, que teve início no dia 24 de Agosto de 1820, na cidade do Porto, com um levantamento militar e a leitura de uma proclamação a favor da liberdade e da monarquia constitucional. Dia 11 de Setembro, assistiu-se em Lisboa a uma movimentação semelhante, mas já com maior apoio popular. No final do mês, os dois movimentos uniram-se e criaram a Junta Provisional do Supremo Governo do Reino que tinha o encargo de realizar eleições e organizar as Cortes Constituintes. Foi uma época de grande agitação política e de mudanças significativas na vida política e cultural e foi na sequência da vitória das forças liberais que, em Cabo Verde, se assistiu à implementação do ensino laico e da imprensa livre e à criação de bibliotecas e Clubes de Leitura.

Ainda a opinião de José Gonçalves, O turismo no tempo da pandemia Covid-19.