Destaques da edição 986

Na edição desta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista ao Bastonário da Ordem dos Advogados, Hernâni de Oliveira Soares.

O novo ano judicial está a arrancar, mas não sem antes se fazer o habitual diagnóstico sobre o Estado da Justiça. Esse foi o mote para uma conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados, que fala dos poucos avanços do sistema em Cabo Verde. O retrato pintado mostra um sector conservador, marcado pelo corporativismo, ausência de responsabilização e também por uma aguda falta de produtividade. Hernâni de Oliveira Soares lamenta ainda que a Ordem dos Advogados não tenha o devido reconhecimento do Estado, enquanto parceiro fundamental (constitucionalmente investido) para a administração da justiça. E antevê um novo ano judicial semelhante aos anteriores, pois a reforma profunda que poderia mudar a situação da Justiça não foi feita. Para este ano, “infelizmente, espero mais do mesmo”, confessa.

A pandemia de COVID-19 e os seus efeitos à escala continental é outro dos destaques desta edição. Este ano os prejuízos são imensos e um estudo elaborado pelo Tony Blair Institute for Global Change aponta para prejuízos superiores a 120 mil milhões de dólares só nos sectores do turismo e da aviação em África. Em Cabo Verde um operador defende que a retoma do turismo só acontecerá com a aposta nas companhias low-cost.

Outro destaque de primeira página vai para o Outubro Rosa, mês da luta contra o cancro da mama. Criado para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce sobre o cancro de mama, o Outubro Rosa sofreu este ano modificações devido às medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19. Ainda assim, as associações não deixaram de realizar as suas actividades, tendo em conta que a prevenção a este tumor maligno que ataca o tecido mamário não pode parar.

Mais uma entrevista em destaque desta vez com Elter Carlos, professor de filosofia na Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Uni-CV. Decorreu, na passada quinta-feira, na Universidade de Cabo Verde, em formato online, a III edição da Conferência Cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, organizada pela Coordenação do Curso de Filosofia, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Uni-CV, em colaboração com Instituto Camões, o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e o Movimento Internacional Lusófono. Sob o lema: “Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural”, a conferência contou com 23 comunicações de especialistas de Cabo Verde, Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Elter Carlos, criador da conferência e presidente da comissão organizadora desde 2013, fala dos resultados desta conferência, cujo objectivo principal foi dialogar a filosofia e a literatura no espaço cabo-verdiano e lusófono, e estimular o estudo sobre o pensamento cabo-verdiano a partir da poesia, da literatura e das artes.

Igualmente em destaque está o“Estudo sobre o impacto da COVID-19 nas Desigualdades de Género”, encomendado pelo ICIEG e que será apresentado amanhã e que analisa, entre vários outros aspectos, a questão do trabalho renumerado e não renumerado em tempo de pandemia. A COVID-19 trouxe um aumento das desigualdades de género, em várias vertentes. Com a ruptura do tecido de apoio ao cuidado e escolarização das crianças, há uma dupla jornada sobreposta nas famílias, em que elas são as mais prejudicadas. Contudo, nem tudo são más notícias. Em Cabo Verde, nos centros urbanos, assistiu-se a um aumento da participação dos homens nesses cuidados, um aspecto positivo a potencializar.

Com a publicação do terceiro caderno sobre as eleições autárquicas de 25 de Outubro, o Expresso das Ilhas conclui a série de três edições especiais dedicadas ao poder local. Esta semana, o caderno é totalmente dedicado aos municípios da ilha de Santiago. Ao longo das últimas semanas, percorremos todos os municípios do país, procurando ouvir as propostas das diferentes candidaturas. Depois da contagem dos votos, estes cadernos, disponíveis em papel, mas também online, no site do jornal, contribuirão para um melhor escrutínio do nível de cumprimento das promessas e compromissos assumidos nas plataformas eleitorais.