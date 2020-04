Destaques da edição 957

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Maritza Rosabal Ministra da Família e Inclusão Social: “É preciso calma, ninguém ficará abandonado”.

O governo pôs de pé uma série de medidas para a protecção social, dirigidas essencialmente para as famílias mais vulneráveis, os trabalhadores informais e os idosos. Para perceber o alcance dessas medidas, quem tem acesso, como tem acesso e quando tem acesso, o Expresso das Ilhas falou com a ministra da tutela, Maritza Rosabal.

Também o coronavírus:

Cabo Verde em estado de emergência. 2020 Certamente ficará na história como o ano em que, pela primeira vez em quase 45 anos de independência, Cabo Verde entra em estado de emergência. A medida foi declarada sábado pelo Presidente da República, após autorização da Assembleia Nacional. Jorge Carlos Fonseca informou que a decisão visa defender neste período do coronavírus “a vida, a saúde e o bem-estar das pessoas e da sociedade”.

Sete casos suspeitos e um apelo ao civismo. Director Nacional de Saúde apelou, esta terça-feira, ao civismo dos cabo-verdianos para que não façam uso indevido da Linha Verde criada para atender pessoas com sintomas de infecção por COVID-19. "Algumas pessoas têm telefonado não pelas razões da criação da linha, mas para brincar e isso pode cortar o acesso a uma pessoa que, de facto, precise e isso pode prejudicar o país", disse Artur Correia.

Pandemia adia consultas, cirurgias e exames em São Vicente. Os serviços de saúde de São Vicente reorganizaram-se como parte da resposta da ilha à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Exames e consultas foram remarcados e as rotinas, de profissionais de saúde e pacientes, alteradas.

Jailson Brito Querido, investigador: Uma luta por “longos meses”. A crise provocada pela COVID-19, para além da perda de vidas, coloca em causa o emprego, a economia e o bem-estar social e psicológico das famílias. Sem uma vacina ou tratamento contra o novo coronavírus o foco está na prevenção e adopção de comportamentos que evitem a disseminação e propagação da doença.

Jailson Brito Querido é investigador na área da biologia molecular, no Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology e na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Durante mais de uma hora, respondeu a perguntas de dezenas de internautas, numa conversa aberta.

Ainda Olavo Correia: Consequências económicas serão dolorosas. “Numa perspectiva optimista”, disse o ministro das Finanças, o desemprego “deverá duplicar” no final da crise provocada pela pandemia de COVID-19.

Projectos turísticos para São Vicente: Do optimismo em Janeiro para a grande incógnita em Abril. Parece que passou mais tempo, mas foi apenas a meio de Janeiro que o Expresso das Ilhas escrevia sobre os cinco novos empreendimentos hoteleiros entre a Marginal e a Lajinha, que estavam em construção ou em vias de iniciar os trabalhos. De lá para cá, aconteceu a crise turística associada ao coronavírus. E agora existe todo um mar de incertezas.

O obituário de André Afonso, antigo líder parlamentar do MpD. André Afonso foi Deputado Nacional do MpD em três legislaturas, de 1991 a 2006, membro da Direcção do Grupo Parlamentar e líder do Grupo Parlamentar do MpD. O partido e companheiros de percurso são unânimes em destacar o tribuno com uma excelente capacidade de retórica, parlamentar convicto que defendeu as grandes causas do MpD e o seu valioso contributo dado na construção do edifício democrático cabo-verdiano.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, As excepções do estado de excepção; e de Sofia Oliveira Lima, O estado de emergência no Estado de direito democrático.