Destaques da edição 976

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca as autárquicas 2020: O que motiva as candidaturas independentes? Conforme o calendário eleitoral divulgado esta terça-feira pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 25 de Outubro decorre de 08 a 23 de Outubro e as candidaturas devem ser apresentadas até o dia 15 de Setembro.

O MpD já anunciou que quer manter as 18 câmaras municipais e o PAICV vai tentar alargar o seu poder autárquico no país. Já a UCID e o PP esperam conquistar as primeiras câmaras municipais para os seus partidos. Entretanto, as candidaturas independentes podem baralhar as contas aos quatro partidos que vão disputar as 22 câmaras municipais de Cabo Verde.

Também as condições para o regresso do turismo. A retoma, mais rápida ou mais lenta, do turismo tem mais interrogações do que afirmações. Até ao final desta semana, disse fonte do governo ao Expresso das Ilhas, deve haver novidades sobre a abertura das fronteiras internacionais, mas a decisão dos outros países, de autorizarem as viagens dos seus cidadãos para Cabo Verde, depende de uma série de parâmetros e de uma auditoria, que está a ser feita, cujos resultados serão analisados pelas instâncias competentes da União Europeia.

Segurança e comunidade: Apoiando os jovens na encruzilhada. Cada um é, ou deve ser, dono do seu destino. Escolher por onde vai, ou não vai, mesmo que as circunstâncias sejam adversas à melhor escolha. Assim, é na encruzilhada que se deve agir, pois “entrar na criminalidade é fácil, sair é bem complicado”, diz Admilson Mendes, mentor da Associação Donu di nha Distinu. E é para ter um bairro (Castelão/Coqueiro) seguro e inclusivo, agindo na prevenção e melhoria da vida da comunidade, que esta associação trabalha.

COVID-19: Dos Serviços de Cirurgia do HAN para a Cadeia Central da Praia.

Câmara de Comércio do Barlavento fecha ciclo e escolhe novo presidente. Depois de oito anos à frente dos destinos da Câmara de Comércio de Barlavento (CCB), Belarmino Lucas sai de cena dentro de poucas semanas. Em hora de balanço, o jurista afirma que deixa uma organização que ocupa “um papel central” no desenvolvimento do sector privado nacional.

TikTok: A rede do momento, a nova arma política. Foi lançada em Setembro de 2016, na China, mas deve à quarentena parte importante do seu sucesso planetário. O TikTok é a rede social do momento e o mais recente alvo de Trump na guerra comercial que opõe Washington a Pequim.

Ainda a opinião de José Gonçalves, O turismo nas vésperas da pandemia da Covid-19; de José Silva Évora, “A morte vinha do mar”, de São Vicente, a cólera-mórbus chegou no sudoeste da ilha de Santo Antão; e de Sónia Morais, Santa Bárbara.