Destaques da edição 985

Esta semana a manchete principal do Expresso das Ilhas aborda o tema dos crimes sexuais contra menores.

São o tipo de crimes que mais preocupa e enoja a sociedade cabo-verdiana e contra os quais algumas lacunas legais foram identificadas. Falamos dos crimes sexuais contra menores, que deverão ser agora tratados sob um novo quadro legal, que garante maior protecção e salvaguarda dos direitos das crianças. O Projecto de Lei sobre Crimes de agressão, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes sobe esta semana ao parlamento, para discussão na generalidade, e estas são algumas das suas marcas.

Também em destaque a entrevista com Arlinda Chantre, Directora da Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Com as eleições autárquicas cada vez mais próximas o Expresso das Ilhas foi tentar perceber como se gere toda a parte logística de uma eleição. Arlinda Chantre, da Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, explica como se realiza uma eleição e quais são as funções do organismo que dirige. “Colaboramos com a Comissão Nacional de Eleições e com as Comissões de Recenseamento para que o processo eleitoral, no seu todo, funcione”.

Outro tema que merece chamada à primeira página é a saúde mental.

O Dia Mundial da Saúde Mental é assinalado a 10 de Outubro- Este ano, diga-se de passagem, atípico por causa da COVID-19, foi celebrado num momento em que a vida na sociedade foi significativamente alterada como consequência desta pandemia, sob o lema “Saúde Mental para Todos: Mais Investimento-Mais Acesso. Todos, em todos os lugares”. Tratou-se de uma celebração que buscou fazer com que seja necessária uma atenção especial para esta questão, que pode sofrer com crises de ansiedade e picos de stress, o que pode afectar também o sistema imunológico.

Outro dos destaques desta semana vai para as previsões de crescimento da economia nacional feitas pelo FMI. O World Economic Outlook compilado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta para um crescimento global de -4,4% em 2020, uma contracção menos severa do que a prevista na actualização das Perspectivas Económicas Mundiais (WEO) de Junho de 2020. O mesmo documento prevê que este ano a quebra do PIB nacional atinja os 6,8%.

Por último a má notícia de que já não há nenhum concelho, no país, livre da COVID-19.

A Brava e o Paul, em Santo Antão, eram os dois únicos concelhos que até agora não tinham registado casos de COVID. Esta quarta-feira surgiu a confirmação de que todos os municípios do país já têm casos registados.

Nesta edição o último destaque vai para o segundo caderno autárquico, dedicado aos diferentes municípios das ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santo Antão.

No interior destaque ainda para os artigos de opinião de Sofia Lima com “Os dilemas da democracia - a segurança sanitária na atualidade pandémica”.