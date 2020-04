Destaques da edição 961

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Óscar Santos, presidente da Câmara Municipal da Praia: Cordão sanitário? “Em termos práticos não é possível, em termos económicos não é recomendável”.

A Praia assinala esta quarta-feira o 162 aniversário da sua elevação à categoria de cidade numa altura em que a capital cabo-verdiana, com 59 casos positivos, tornou-se o novo epicentro da COVID-19 em Cabo Verde. Para fazer face a este “pesadelo” o edil praiense pede a renovação do estado de emergência para mais 10 ou 15 dias, mas posiciona-se contra a imposição de um cordão sanitário.

Ainda o coronavírus:

Hospital Agostinho Neto com quatro funcionários infectados. A semana fica marcada pela notícia de que a infecção tinha chegado aos trabalhadores do Hospital da Praia. “Há quatro casos positivos”, confirmou Júlio Andrade, PCA do Hospital Agostinho Neto, ao Expresso das Ilhas afastando, no entanto, qualquer relação entre os casos de dois funcionários e os dos dois médicos que trabalham naquela unidade de saúde e que testaram positivo.

Cabo verde ultrapassa a centena de casos. Sete dias foram suficientes para a Praia passar dos 19 casos de COVID-19 para os 54 casos fazendo o país saltar dos 73 para os 113 casos confirmados. Isto apesar dos constantes apelos feitos pelas autoridades de saúde para que se cumprissem as normas de higiene e distanciamento pessoal.

Evanilda Santos, presidente da comissão instaladora da Ordem dos Enfermeiros: “Ver morrer um paciente é como perder alguém da família”. E na semana em que a Covid-19 chegou também aos profissionais de saúde, o Bastonário da Ordem dos Médicos disse que nem todas as regras de segurança são cumpridas. Entre os enfermeiros ainda não se contabilizam casos, mas o stress da actividade diária já começa a deixar as suas marcas.

FMI: Fundo Soberano de Garantia vai aumentar a dívida pública em 5,7%. O alerta está no último relatório do Fundo Monetário Internacional. O fim do Trust Fund e o uso dos seus recursos para a criação do Fundo Soberano de Garantia e do Fundo de Emergência foram analisados no documento.

Rendimento Solidário: UNTC-CS em guerra de palavras com o INPS. A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical (UNTC-CS) acusou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) de beneficiar pessoas que não contribuem para o sistema. Já o INPS garante que os beneficiários do rendimento solidário (RSO) estão inscritos e contribuem para o sistema de previdência social.

Anildo Fortes, Inspector-Geral do Trabalho: “A Saúde e a Segurança no trabalho não estão, nem podem estar de quarentena”. Celebrou-se ontem, dia 28 de Abril, o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, instituído em Cabo Verde em 2015. Em tempos de COVID-19, a efeméride não pode ser assinalada com as actividades habituais, mas o princípio que a institui é hoje, como sempre, promover a saúde e a segurança, apostando na prevenção. Anildo Fortes, Inspector-Geral do Trabalho, fala sobre as novas exigências que a pandemia trouxe, apelando ao empenho de todos no cumprimento das regras para a sua contenção, neste caso, nos locais de trabalho.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Covid-19 em África; e de Adilson Semedo, SARS-CoV-2 e o Paradigma da Liderança: o Caso da Uni-CV.