Edição 1037

A entrevista com a Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, faz hoje a manchete da edição do Expresso das Ilhas.

A novel Secretária de Estado do Ensino Superior tomou posse a 20 de Maio, numa fase sensível para o ensino superior, coincidindo com término de ano lectivo atípico condicionado pela pandemia da Covid-19. Entretanto, diz Eurídice Monteiro, as partes envolvidas no ensino superior estão a trabalhar com o mesmo propósito de garantir o acesso e a frequência ao ensino superior de qualidade. Na primeira entrevista ao Expresso das Ilhas, Eurídice Monteiro fala dos grandes desafios do ensino superior em Cabo Verde e enumera as três prioridades para o subsector da educação: a reforma do ensino superior; o financiamento à ciência; e a acção social universitária.

No passado domingo assinalou-se o dia da prevenção da obesidade. Razão para o Expresso das Ilhas ir tomar pulso a um problema de saúde pública que tem vindo a crescer em Cabo Verde.

A obesidade é uma doença cada vez mais prevalente em todo o mundo e que tem vindo a aumentar também em Cabo Verde. Dados recentes apontam que quase metade da população adulta cabo-verdiana (44,2%) tem sobrepeso e obesidade, sendo que 14% é obesa. Uma prevalência que preocupa e mostra como urge maior consciencialização para o que comemos e como vivemos.

Destaque também para as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional no World Economic Outlook.

Segundo o relatório, a economia cabo-verdiana pode crescer 6,5% em 2022, cinco décimas acima da previsão mais optimista do governo para o próximo ano, 6%.

Na Cultura temos, esta semana, dois destaques: o primeiro para a homenagem que vai ser feita a Arménio Vieira numa altura em que o poeta, vencedor do Prémio Camões em 2009, celebra o seu 80º aniversário.

O segundo destaque vai para mais uma edição do Mindelact o festival de teatro que se realiza em Mindelo, São Vicente. João Branco, presidente da Associação Mindelact, revela o que vem por aí.

A ler, ainda, a opinião de Pedro Montez com ‘Em Cabo Verde, o e-Fatura aproxima as ilhas’