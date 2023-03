Edição 1109

Esta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com o inédito apuramento de Cabo Verde para um Campeonato do Mundo de Basquetebol.

Com duas vitórias e uma derrota nos três derradeiros jogos, realizados em Luanda, cidade que tem sido um verdadeiro talismã para o desporto cabo-verdiano, os comandados do seleccionador Emanuel Trovoada, garantiram o tão almejado apuramento para a maior competição do basquetebol do mundo, após a retumbante vitória sobre a Costa do Marfim, por 79-64.

Também em destaque na capa desta semana do Expresso das Ilhas está a entrevista com Fátima Brito Monteiro, investigadora e Presidente do Instituto de Estudos da Macaronésia.

Numa conversa que atravessa vários temas, Fátima Brito Monteiro, presidente do IEMAC, partilha algumas reflexões baseadas na sua vivência na diáspora, pesquisas e experiências enquanto académica. A questão racial em Cabo Verde; a deseuropeização cultural que se vive; o abalo na auto-estima dos jovens que migram para sociedades mais exigentes e competitivas e as elites na diáspora, são algumas das questões abordadas. No que toca à governação, a investigadora não poupa críticas aos sucessivos governos, de pretensos “bons alunos”, que açambarcam todas esferas de actividade social, pública e económica, e excluem o input da massa crítica qualificada, minando, assim, o desenvolvimento do país.

Ainda em destaque estão os adolescentes e as redes sociais.

As redes sociais fazem parte da sociedade actual e são cada vez mais frequentes os debates sobre o seu impacto na vida e no bem-estar dos jovens. Em Cabo Verde, redes sociais como o Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp fazem parte da rotina diária dos mais novos, que as procuram como fonte de entretenimento e de comunicação com seus pares. Mas, até que ponto as redes sociais influenciam no bem-estar psicológico dos adolescentes?

Trazemos igualmente as primeiras declarações do novo embaixador de Portugal em Cabo Verde após a entrega das cartas credenciais ao Presidente da República.

Paulo Jorge Lopes Lourenço assume que os recursos “serão sempre insuficientes para aquilo que é procura dos serviços consulares” para obter um visto. A aposta passa por melhorar o atendimento, a eficiência e a transparência dos processos, disse hoje o novo embaixador no arquipélago.

Outro tema em destaque esta semana é o Fórum Africano de Ciência, Tecnologia e Inovação que concluiu que África tem de colmatar as deficiências tecnológicas

Os números de Cabo Verde estão muito acima da média continental, mas a maior parte dos países africanos ainda têm um défice considerável no acesso à energia ou na penetração da internet. Fórum, que decorreu no Níger, chamou a atenção para os investimentos que são necessários, com o foco a ir para as energias renováveis e para a necessidade de ser feita mais pesquisa.

A ler, igualmente, a opinião de Armindo Ferreira com ‘Proibição do Crioulo ou Recomendação do Português’ e de Adriana Carvalho com ‘Educação Médica em Cabo Verde: Desafios’.