Edição 1120

Com mais um dia do Município à porta o Expresso das Ilhas dá manchete à Cidade da Praia.

Celebra-se no próximo dia 19 de Maio o "Dia do Município da Praia". Em meio da evolução do maior município do país, os jovens apontam a falta de emprego como o principal desafio.

Ainda dentro deste tema da cidade da Praia, damos igualmente destaque à entrevista com João Benício Cardoso, o Provedor da Praia que, ao longo de sete anos tem dado voz aos praienses através da publicação, na sua página do Facebook, de queixas e denúncias dos problemas da cidade que vão desde o mau atendimento nas diferentes instituições públicas e privadas aos trabalhos inacabados das empresas de água, electricidade e telecomunicações que dão um aspecto pouco estético à cidade. O também administrador da página ressalta que a insegurança e poluição sonora continuam a ser dois aspectos que mais afligem os cidadãos. No mês de Outubro o Provedor da Praia constituiu-se em associação, o que para João Cardoso dá ao grupo mais força para continuar e angariar mais apoios financeiros em prol da cidade.

Também em destaque na edição desta semana está a entrevista a Paulino Dias.

Desde o início do ano que o economista Paulino Dias vive no Gana, depois de ter sido seleccionado pela Universidade de Cape Coast para um programa de Doutoramento em "Blue Economy, Governance and Social Resilience" [Economia Azul, Governança e Resiliência Social]. Quando se aproxima a comemoração do Dia de África – 25 de Maio, data que marca também o aniversário da fundação da Organização da Unidade Africana, actual União Africana – o Expresso das Ilhas falou com o gestor sobre a visão que Cabo Verde tem do continente e que o continente tem do arquipélago.

Na edição desta quarta-feira falamos também sobre Saúde.

É a maior causa de morte em Cabo Verde, mas também de incapacidade. Cerca de 300 pessoas morrem, e muitos dos que lhe sobrevivem vão ter sequelas que condicionam a sua vida e a de terceiros. Como em qualquer acidente, quando se dá um Acidente Vascular Cerebral (AVC) cada minuto pode marcar a diferença entre a vida e a morte, entre a incapacidade total e a recuperação. Quem já passou por um AVC sabe-o e os médicos insistem: “cada minuto conta”.

Na economia falamos sobre a Feira de Empreendedorismo e Fomento Empresarial que vai decorrer na Praia durante o próximo fim-de-semana.

O objectivo, diz a organização, é colocar empresas, fornecedores e financiadores no mesmo espaço para que empreendedores possam alargar as suas bases de contactos e desenvolver os seus negócios.

Falamos também sobre política externa. O PAICV criticou o reconhecimento territorial de Marrocos anunciado pelo Governo, por acreditar ser uma “mudança profunda” e sem consulta dos compromissos assumidos internacionalmente. Já o Governo, reagiu com estupefacção às declarações daquele partido, apontando que a sua postura está marcada por pressupostos ideológicos que ficaram patentes relativamente à questão do Sahara Ocidental e à não condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na opinião, destaque para os textos de Ondina Ferreira com ‘Descolonização da Língua portuguesa?’ e de Olavo Freire com ‘O costume, a constituição escrita e a diabolização do Tribunal Constitucional’