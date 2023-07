Edição 1128

Esta semana a manchete do Expresso das Ilhas dá destaque à moção de censura ao governo que vai ser apresentada pelo PAICV nesta sessão parlamentar.

Alegações de falta de transparência na gestão dos recursos públicos levam PAICV a avançar com uma moção de censura ao governo. MpD fala em “exagero e populismo”. Moção é discutida na sexta-feira.

Também em destaque está a entrevista a Paulo Lourenço, embaixador de Portugal em Cabo Verde.

Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, o Embaixador de Portugal em Cabo Verde reconhece os constrangimentos enfrentados pelos utentes do Centro Comum de Vistos, justificando as dificuldades acrescidas com um aumento significativo da procura e o açambarcamento digital de vagas. Paulo Lourenço também passa em revista a cooperação Portugal-Cabo Verde.

Com o aproximar do final do mês de Julho chega a altura de medir o pulso ao estado da Nação.

Esta semana fomos ouvir o que sindicatos, ONG’s e sociedade civil têm a dizer sobre a situação do país.

Para a Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL), a situação laboral no país vem apresentado melhorias e prevê apresentar ao Governo a questão da revisão do Código Laboral. Já a União Cabo-verdiana dos Trabalhadores de Cabo Verde-Central Sindical (UNTC-CS) expressou a sua preocupação com o estado actual da Nação, especialmente no que diz respeito às questões trabalhistas. Outros sindicatos consideram a situação difícil.

As organizações da sociedade civil reconhecem os avanços alcançados pelo país ao longo dos tempos, mas consideram que o actual estado da Nação requer políticas públicas que atendam directamente às necessidades das pessoas.

No parlamento, apesar da moção de censura que vai ser apresentada, há outros temas em debate na sessão plenária que hoje começa. É o caso do Estatuto dos Municípios. Parlamento discute, nesta primeira sessão de Julho, o Estatuto dos municípios. Para o governo, vai promover um desenvolvimento “justo e transparente”. O MpD aponta para um reforço do municipalismo no país e o PAICV, que apresenta uma proposta própria para o novo Estatuto, defende a criação de listas únicas centradas no Presidente da Câmara. Associação Nacional de Municípios diz que proposta do governo aumenta as responsabilidades dos municípios, mas também lhes dá mais meios.

Esta semana, como reportagem, trazemos o tema da Violência Baseada no Género.

A violência é um problema grave que afecta diversas camadas da sociedade e as suas vítimas podem ser encontradas em todos os géneros. Embora as estatísticas geralmente se concentrem nas mulheres como vítimas, os homens também enfrentam uma variedade de formas de agressão e muitas vezes em silêncio, em parte devido aos estigmas sociais associados à masculinidade.

Na Cultura destaque para mais uma edição do Kavala Freask Feastival que se realiza em São Vicente. A XIª edição do Kavala Fresk Feastival (KFF), acontece este sábado, 15, na Rua da Praia e na Avenida Marginal, na ilha de São Vicente, vai juntar gastronomia, música, desportos náuticos e exposições.

A ler ainda a opinião de João Neves, Diretor Executivo do IILP, com 'Um projeto para o IILP'.