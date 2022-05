Situação e oposição com visões diferentes quanto ao desenvolvimento do município da Praia

​Os partidos com assento na assembleia municipal da Praia têm visões diferentes quanto ao desenvolvimento do município. O PAICV afirma que projectos estão a ser concretizados para que a Praia seja efectivamente para todos. Para o MpD, a Praia está parada e em acelerada degradação.

Durante a sua intervenção na sessão solene para assinalar do Dia do Município da Praia, que hoje se comemora, Aquiles Barbosa sublinhou que este dia do município deve ser para festejar, mas também de reflexão e de projecção de um futuro mais próspero.

“Não podemos, por conseguinte, deixar de falar dos desafios que temos pela frente, dos projectos concretizados e que estamos a concretizar para que a Praia seja efectivamente para todos”, disse.

O representante do PAICV na Assembleia Municipal notou, entretanto, que “a capital do País enfrenta enormes desafios a nível do saneamento básico, de salubridade, de uma situação crescente da pobreza e aumento das desigualdades sociais”.

Aquiles Barbosa sublinhou que a solução desses problemas impõe aos actores “uma nova abordagem” na forma de gerir a coisa pública que passa, necessariamente, pelas acções conjuntas entre Governo e Câmara Municipal.

Por seu lado, o líder da bancada do MpD, João Cabral, afirmou que a Praia está parada e que se nada for feito o município que alberga a capital do País “vai cair no abismo”.

Segundo João Cabral, neste momento, a Câmara Municipal da Praia está sem ideias, sem projectos e sem programas.

“A Câmara Municipal da Praia anda a perder muitas oportunidades. Os prejuízos são enormes e o pior poderá estar a caminho, ao virar da esquina, se não for dado fim a este estado de coisas, a esta situação lamentável e injustificável sob qualquer ângulo de análise”, alertou.

De acordo com líder da bancada da oposição, nos 18 meses de mandato da actual equipa camarária,” houve degradação a todos os níveis”.