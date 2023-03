Edição 1111

A entrevista com Elisete Lima, Directora-geral da Inpharma, faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Elisete Lima defende que o sector da indústria farmacêutica nacional deve ser alvo de protecção. “Nós não precisamos de apoios financeiros, precisamos de uma protecção em que tudo o que é produzido, tudo o que é comercializado, tudo o que é produto Inpharma seja consumido no mercado nacional dentro das necessidades do mercado nacional”, declara em entrevista ao Expresso das Ilhas.

Também em destaque estão as eleições internas do MpD com a entrevista a Ulisses Correia e Silva.

Depois de Orlando Dias, foi a vez de Ulisses Correia e Silva, formalizar, esta sexta-feira, a sua candidatura a presidente do MpD. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Ulisses Correia e Silva, que concorre para um quarto mandato, mostra-se tranquilo por ter que enfrentar, pela primeira vez no seu percurso, uma candidatura adversária. Continuar a fazer do MpD um partido vencedor, governar em condições de estabilidade e fazer as transformações estruturais que o país precisa são, para Ulisses Correia e Silva, as principais motivações para sua recandidatura à liderança do partido. Correia e Silva mostrou-se convicto de que vai ganhar estas directas e deixa bem claro: “num cenário muito remoto, se eventualmente isso acontecesse, o que é que isso iria provocar? Iria provocar a demissão do governo”.

Na primeira página do jornal damos igualmente destaque à pandemia de COVID-19.

Chegou e mudou a nossa vida durante um longo período de tempo. Sucederam-se momentos que todos queremos esquecer, mas que é importante lembrar. Faz no próximo dia 19, três anos que surgiu, em Cabo Verde, o primeiro caso de COVID-19. Três anos de uma luta (mais ainda contando com a fase de preparação) que, apesar de tudo o que a doença nos tirou, é uma história de sucesso. Artur Correia e Jorge Barreto, os Directores Nacionais de Saúde que enfrentaram a pandemia em Cabo Verde, recordam alguns dos principais momentos e fazem um balanço, agora com o distanciamento que a trégua do vírus permite.

Destaque ainda para o acordo de concertação estratégica para o período 2023-2026 que o governo quer ver aprovado até Julho.

O Conselho de Concertação Estratégica (CCS) reuniu esta terça-feira e no final do encontro foi anunciada a recomendação para que seja criada uma comissão que irá trabalhar nas linhas orientadoras do novo acordo para o período 2023-2026.

Falamos também sobre habitação.

Trabalhar no planeamento urbano para evitar a desfragmentação do território. Analisar localmente e responder caso a caso. Envolver as comunidades e mudar o discurso. O Expresso das Ilhas e a Rádio Morabeza pediram a quatro arquitectos que pensassem em soluções para os problemas habitacionais em Cabo Verde. Este é o resultado.

A ler, igualmente, o artigo de opinião de Adalberto Silva com ‘Inflação dói, sensatez alivia!’