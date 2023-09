Edição 1138

Manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para a entrevista com o Bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde.

A Ordem dos Médico Cabo-verdianos (OMC) vai realizar, de 26 a 29 de Setembro, no Mindelo, o seu 5º Congresso Internacional, que decorre sob o lema “Inovar para aumentar o Acesso à Saúde”. O evento foi apenas o ponto de partida para uma conversa com o bastonário onde se fala da profissão do médico, ontem e hoje, das condições do exercício da profissão no país e nos desafios que a demanda por estes profissionais a nível internacional coloca a Cabo Verde. Uma maior valorização destes técnicos, assim como mais aposta (e reconhecimento) na especialização são algumas das reivindicações da classe, observa Danielson Veiga, que refere ainda a necessidade de uma nova relação entre o público e o privado, inclusive a nível dos seguros de saúde. Um outro tema abordado é a crescente procura por diagnósticos e tratamento no Senegal, um fenómeno sobre o qual deixa um alerta aos utentes: tragam o relatório médico.

Destaque, igualmente, para o regresso às aulas.

No início de cada ano lectivo, muitas famílias enfrentam uma preocupação angustiante que é a falta de recursos para comprar uniformes escolares e materiais essenciais para os seus filhos. Contudo, a sociedade vem cada vez mais lançando campanhas de doação que proporcionam alívio e esperança às famílias carenciadas.

Na capa do Expresso das Ilhas damos igualmente destaque à entrevista com a Representante da FAO em Cabo Verde.

Depois de a FAO e o governo terem assinado mais um programa de cooperação no valor de 38 milhões de dólares, Ana Touza, representante daquele organismo da ONU, falou com o Expresso das Ilhas. A autonomia alimentar do país pode aumentar “substancialmente”, defende Ana Touza que garante igualmente que há “boas perspectivas” de o valor mobilizado poder ser ainda maior.

Falamos também sobre o relatório da inspecção realizada à FICASE.

Relatório da inspecção feita ao funcionamento da FICASE, de 2017 a 2020, já foi tornado público. Inspecção Geral de Finanças (IGF) aponta para irregularidades e apela à intervenção da ARAP e do Tribunal de Contas. PCA da FICASE, contactado pelo Expresso das Ilhas, recusou-se a comentar, apontando para o contraditório da instituição já exposto no relatório.

A situação de instabilidade que se vive na Câmara Municipal de São Vicente também merece chamada à primeira página do Expresso das Ilhas.

Foi assim desde 2020, será assim até final do mandato. Chumbo de orçamento e plano de actividades reforça crise institucional que dura há três anos, com partidos de costas voltadas.

Espaço ainda para a saúde mental.

Elsa Fontes regressa à escrita e ao tema da saúde mental com Sombras diversas, uma obra sobre a Esquizofrenia. O livro, que cruza análise sociológica e ficção, apresenta um caso de estudo com uma raiz biográfica e é uma homenagem ao irmão da autora que padecia desta doença.

A ler, também, os artigos de opinião ‘Cimeira dos ODS: Alerta global para fazermos mais, melhor e mais rápido pelo Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo no mundo’ da autoria de Patrícia Portela de Souza, Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde e para ‘’50 anos da Alemanha nas Nações Unidas’, escrito por Annalena Baerbock, Ministra Federal das Relações Externas da República Federal da Alemanha.