Edição 1158

As ligações interilhas estão em destaque na edição desta semana do Expresso das Ilhas.

A Assembleia Nacional discute, na sessão parlamentar que hoje começa, a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. Agentes de viagens ouvidos pelo Expresso das Ilhas pedem uma melhor conectividade entre ilhas para poderem dar resposta ao mercado turístico. O operador, no entanto, diz que não há condições.

Também em destaque nesta edição estão os preparativos para a festa do Rei Momo.

No Mindelo, desfiles do concurso de terça-feira começam meia-hora mais tarde, às 19h00. Sambódromo abre logo na segunda-feira, com a Escola de Samba Tropical.

No concelho da Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, os desfiles de Carnaval acontecem durante três dias, sábado, domingo e terça-feira. Os grupos Estrela Azul e Copacabana já estão se preparando para os três dias de desfile, que são sempre muito aguardados.

Já na Praia os grupos oficiais estão a preparar-se para que no dia 13 tudo esteja pronto para o desfile na Avenida Cidade de Lisboa. Apesar dos constrangimentos os grupos prometem levar para a avenida muito brilho, cor, folia e samba no pé. Este ano, a Cidade da Praia vai receber desfiles de cinco grupos oficiais: “Vindos do Mar”, “Deusa do Amor Sem Fronteiras”, “Bloco Afro Abel Djassi”, “Vindos d´África” e “Samba Jó”, que foi campeão do Carnaval da Praia no ano passado.

Nesta edição continuamos a falar sobre a biodiversidade em Cabo Verde e, desta vez, mergulhamos nos mares do arquipélago.

O entorno marinho de Cabo Verde é considerado, desde 2002, um dos 10 pontos quentes da biodiversidade marinha Mundial, que se caracterizam pela ocorrência de vários endemismos sujeitos a fortes ameaças. É “terra” de 23 peixes e muitas dezenas de pequenos moluscos marinhos endémicos, que são alvo de muito interesse científico, mas também de muito desconhecimento por parte da população. O biólogo marinho Rui Freitas fala-nos dessa riqueza natural e destaca algumas espécies. Como um sargo que é tão velho como o arquipélago…

Na economia damos destaque à atenção que o FMI está a dar ao projecto de financiamento climático criado por Portugal e Cabo Verde.

Um acordo que é abordado por Abebe Aemro Selassie, director do Departamento Africano do FMI, durante briefing regional do Fundo Monetário Internacional, com o responsável a afirmar que o projecto luso/cabo-verdiano está a ser seguido com muita atenção.

Abordamos também o tema da pesca artesanal em Cabo Verde que é tema de um livro da autoria de João José Semedo Lopes. A obra é lançada esta quinta-feira na Praia.

A terminar falamos de futebol, mais precisamente do desempenho da selecção nacional de futebol no mais recente Campeonato Africano das Nações.

Os Tubarões Azuis ficaram às portas das meias-finais da 34ª edição do CAN, que decorre na Costa do Marfim, ao serem eliminados, no sábado, 03, pela África do Sul no desempate por grandes penalidades do jogo dos quartos-de-final.