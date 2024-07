Edição 1179

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para a entrevista com Myrian Vieira, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, Myrian Vieira faz uma análise à situação política internacional e também alguns pontos que têm marcado a agenda política nacional como é o caso do financiamento das embaixadas ou a abertura da representação diplomática em Marrocos.

Numa altura em que se aproxima mais um Dia da Independência, o Expresso das Ilhas escreve sobre ‘As irregularidades formais da Independência’.

Quase meio século depois, podem-se contar duas histórias sobre a Independência de Cabo Verde: a que aconteceu e a que devia ter acontecido. A diferença entre ambas? A primeira está ferida de ilegalidades várias.

Na Economia damos destaque às Contas Nacionais Trimestrais relativas ao primeiro trimestre deste ano.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta segunda-feira, 01, que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional registou um aumento de 10,2% em termos reais no primeiro trimestre de 2024, comparado ao período homólogo. Esta taxa é 3,6 pontos percentuais (p.p.) superior à verificada no quarto trimestre de 2023.

Já na Política o destaque vai para a polémica sobre a vontade do governo nomear Felisberto Vieira como embaixador de Cabo Verde em Cuba, uma escolha que o Presidente da República não aceitou e que originou mais um momento de tensão nas relações entre as duas instituições. Primeiro-ministro diz que Felisberto Vieira reúne as condições para ser o representante diplomático de Cabo Verde naquele país.

Destaque igualmente para a reportagem sobre as mudanças climáticas e a forma como estas estão a afectar a agricultura em Cabo Verde.

Entre os agricultores de Cabo Verde não há negacionistas do clima. Todos sentem na pele e no sustento os efeitos das Mudanças Climáticas, que desregulam estações, lhes salinizam a água de rega e aumentam as pragas, entre outros desafios. São o fact-checking vivo dos estudos cinzentos, validando as teorias e os cenários de uma terra que, cada vez mais, exige resiliência e adaptação.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Democracia, partidos políticos e liberdade de expressão’ da autoria de Clemente Garcia e ‘Cabo Verde: Singularidade e Particularidade’, escrito por Manuel Brito-Semedo.