Edição 1200

O que pensam os jovens dos períodos eleitorais é o tema que faz a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

A poucos dias das eleições autárquicas, marcadas para este domingo, dia 1, muitos jovens mostram-se desmotivados a participar no processo eleitoral. A razão apresentada é frequente: o cepticismo em relação às promessas feitas por políticos e não cumpridas ao longo dos anos. Para muitos, a sensação de que o seu voto não tem impacto tem levado ao aumento da abstenção entre as novas gerações.

Também em destaque está a aprovação da nova taxa de carbono.

É um imposto que começa a ser cobrado um pouco por todo o mundo e é considerado um instrumento fundamental para reduzir as emissões de CO2 por parte de dois dos maiores poluentes: os transportes aéreos e os transportes marítimos. Em Cabo Verde, o governo espera arrecadar cerca de um milhão de contos, mas o dinheiro só poderá ser utilizado para a acção climática.

Na capa desta semana damos também destaque às mais recentes previsões económicas do FMI sobre Cabo Verde.

O Fundo Monetário Internacional anunciou, esta terça-feira, a revisão em alta das perspectivas de crescimento económico em Cabo Verde para o próximo ano. PIB deverá crescer mais 1,3% do que o que tinha sido anunciado na previsão anterior.

Voltando ao tema das autárquicas damos destaque à decisão do Tribunal da Praia que viabilizou o voto antecipado do ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Recorde-se que Fonseca estará ausente do país no dia das eleições para participar numa conferência internacional e, por isso, solicitou que lhe fosse dada a possibilidade de votar antecipadamente. Um pedido inicialmente negado com base no estabelecido no artigo 213 do Código Eleitoral e que agora o Tribunal da Comarca da Praia veio reverter.

Nesta edição abordamos igualmente o tema da educação na África Subsaariana.

Relatório do Banco Mundial mostra que a África Subsaariana enfrenta desafios significativos na sua busca por uma educação universal e de qualidade, uma meta fundamental para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘O Estado de Cabo Verde e a sua obrigação de proteger o interesse público no âmbito do direito internacional de investimento: o caso ilhéu Santa Maria’ de Hélio Sanches; ‘O Caminho, o Destino e as Pessoas. A importância de Votar nas Autárquicas’ de Paulo Veiga e ‘Músicas de Sperança pa Cabo Verde’ de Brito-Semedo.