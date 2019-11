Microsoft obtém permissão para negociar com a Huawei

A licença submetida pela tecnológica de Redmond foi aceite pelo Departamento do Comércio dos EUA.

Depois de meses de espera parece que o Departamento do Comércio dos EUA está pronto para emitir as licenças para as empresas que tenham intenções de continuar a negociar com a Huawei, que ainda está na ‘lista negra’ da administração Trump.

A Microsoft fez saber que obteve a licença necessária para continuar a vender software à Huawei, um desenvolvimento que foi comunicado à Bloomberg pela tecnológica de Redmond.

“No dia 20 de Novembro, o Departamento do Comércio dos EUA aprovou o pedido da Microsoft de uma licença para exportar software à Huawei. Apreciamos a decisão do departamento em resposta ao nosso pedido”, pode ler-se no comunicado da Microsoft.

Com a aprovação desta licença da Microsoft é possível que mais empresas norte-americanas vejam ser concedidos os respectivos pedidos para continuar a lidar com a Huawei. A Google deverá ser uma dessas empresas e, caso lhe seja atribuída a tão famigerada licença, é possível que os próximos dispositivos da Huawei voltem a contar com os serviços da Google.