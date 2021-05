PGCD: "Um modelo de confiança enorme e que pode ser replicado" - Joana Sá

Com quatro edições realizadas, o Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento (PGCD) prepara alunos dos diferentes Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste para uma carreira científica, em particular nas áreas das Ciências da Vida. Joana Sá, é a directora deste ambicioso programa científico, do qual fazem parte muitos cabo-verdianos.

Acompanhe mais um episódio do programa o C da Ciência, uma co-produção do Expresso das Ilhas e da Rádio Morabeza.

